Selvi: Türkiye tek bir mermi atmayacak, harekâta destek sağlayacak

Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi, Suriye’ye yapılması planlanan harekâtta Türkiye’nin aktif rol üstlenmeyeceğini, “gönüllüler koalisyonu”nda yer alması durumunda deniz ve hava sahaları ile Malatya’daki Erhaç Hava Üssü'nü açacağını söyledi. NATO kapsamında Suriye’ye bir harekât düzenlenmesi durumunda da Adana’daki İncirlik Üssü’nün kullanılacağını aktaran Selvi, Türkiye’nin, Suriye’den bir müdahale olması durumunda karşılık verileceğini de belirtti.

Abdülkadir Selvi, “Türkiye tek mermi atmayacak” başlığıyla yayımlanan (30 Ağustos 2013) yazısında, Suriye harekâtında Türkiye’nin üstleneceği rolü yazdı. Selvi’nin yazısı şöyle:

Türkiye tek mermi atmayacak

Ankara, Suriye'ye yönelik olası müdahalede pozisyonunu netleştirdi. ABD, İngiltere ve Fransa'nın başını çektiği koalisyona 'muharip güç' olmak istemediğini bildiren Türkiye, bir tek mermi dahi atmayacak.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın öncülük edeceği koalisyon güçleri tarafından Suriye'ye yapılacak olası müdahalede Türkiye'nin pozisyonu da netleşmeye başladı.

Koalisyon güçleri tarafından üzerinde çalışılan, 'Askeri Harekât Planı'nın henüz Türkiye'ye iletilmediği öğrenildi. Türkiye'nin operasyonda, 'muharip güç' olarak yer almak istemediğinin iletildiği belirtildi. Savaşan unsurlar arasında yer almayacak olan ülkemiz, Suriye'ye, 'tek bir mermi' ve 'tek bir bomba' dahi atmayacak bir pozisyonu üstlenecek. Türkiye'nin, koalisyon güçlerine lojistik destek vermek, savaş uçakları ve savaş gemilerine koruma hizmetini üstlenebileceğinin iletildiği ifade edildi.

Harekât planı henüz gelmedi

Kimyasal gazla çocukların katledildiği Suriye'ye yönelik askeri operasyona yönelik hazırlık sürerken, Türkiye, pozisyonunu netleştirdi.

- İngiltere ve Fransa'nın öncülük edeceği koalisyon güçleri tarafından gerçekleştirilecek Suriye operasyonunun, 'Askeri harekât planları' henüz Türkiye'ye intikal ettirilmedi.

- Türkiye, diplomatik kanallardan koalisyon güçlerine Suriye'de 'muharip unsur' olarak yer almayacağını bildirdi.

- Suriye'ye yönelik kısa süreli ve etkili operasyonda, kara harekâtı düşünülmüyor.

Suriye'ye yönelik oluşturulacak, 'Gönüllüler koalisyonu'nda yer alacağını ifade eden Türkiye, havada ve denizde lojistik destek ve koruma-destek hizmetleri verecek.

Kosova’daki gibi

- Suriye'ye yönelik operasyon NATO kapsamında olursa, Adana'da bulunan İncirlik Üssü kullandırılacak.

- Operasyon NATO kapsamında değil, 'gönüllüler koalisyonu' tarafından yapılırsa, bu kez Malatya'da bulunan Erhaç Askeri Hava Üssü, ikili anlaşmalar yapılmak suretiyle hizmet verecek.

- Lojistik destek ve koruma hizmeti kapsamında hava üslerinin yanı sıra koalisyon güçlerinin savaş gemilerine, savaş gemilerimizle, savaş uçaklarına ise uçaklarımızla koruma ve destek hizmeti vereceğiz. (Kosova operasyonunda muharip unsur olarak yer almadık ancak savaş uçaklarımız koruma görevi yaptı)

Saldırıya anında karşılık

Suriye'ye yönelik operasyona muharip güç olarak katılmama kararı alan Türkiye, bir saldırı tehlikesine karşı da önlemlerini alıyor. Suriye'ye yönelik operasyonda, 'Tek bir mermi ' ve 'Tek bir bomba' atmama kararının herhangi bir saldırı halinde işlemeyeceği ve anında karşılık verileceği öğrenildi.

Sınır birlikleri yeterli

Suriye'nin keşif uçağımızı düşürdüğü 23 Haziran 2012 tarihinden bu yana angajman kuralları kapsamında bu ülkeye yönelik askeri önlemler en üst seviyeye yükseltildiği için, ek önleme ihtiyaç duyulmadığı belirtildi.

Patriotlara son kontrol

Türkiye'nin NATO'dan talebi üzerine Kahramanmaraş Ahir Dağı eteklerindeki Gazi Kışlası'na kurulan ve 7 aydır aktif çalışan Patriot Hava Savunma Sistemleri'nin bulunduğu alanda, dün sabahın erken saatlerinden itibaren hareketlilik arttı. Çoğunluğu Alman olmak üzere Hollanda ve Danimarkalı askerlerin görev yaptığı birlikte askerlerin, bataryaların bulunduğu araçlarda çalışma yaptığı görüldü. Radar sisteminin yakınındaki bir bataryada, vinç yardımıyla araçlara askerler tarafından çeşitli malzeme sevkıyatı yapıldığı gözlendi. Hakim noktalara yerleştirilen radarlar, Suriye hava sahasını kesintisiz 24 saat izliyor.