Selvi: Seçimler 2023’te yapılacak ama Erdoğan seçim çalışmalarına başladı bile

Z kuşağı üzerine değerlendirmeler yapılınca Erdoğan, yanında oturan Binali Yıldırım’a dönerek 'Sen Z kuşağından mısın, Alfa kuşağından mı?' diye takılıyor. Ardından da, 'Z kuşağının taleplerini dikkate almalıyız. Z kuşağını dinlemeliyiz. Z kuşağına daha çok eğilmeliyiz' diye konuşuyor.
Bu bir görev olduğu için yazmak istedim. Engellilerin kamuda istihdamı konusunda bir çaba var ama yeterince ilerleme sağlanamadı. Toplantıda AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram bu konuyu gündeme getiriyor. HSK yasasında engellilerin hâkimlik ve savcılık yapmasını engelleyen düzenlemenin değiştirilmesini öneriyor. Erdoğan dikkatle dinleyip, not alıyor.
Erdoğan’la geniş halk kitleleri arasında ayrı bir bağ var. Bu millet Erdoğan’ı seviyor. Yoksa her girdiği seçimi kazanır mıydı? Menderes de her bunaldığında ya da kritik süreçlerde kendini milletin içine atarmış. Millet de onu sevgiyle kucaklar bağrına basarmış. Erdoğan da Menderes gibi halktan enerji toplayan halka umut ve güven veren bir lider. Türkiye yeni bir kritik eşikte. Erdoğan yine meydanlara çıkıyor. Seçimler 2023’te ama Erdoğan, Zonguldak ve Hatay gezileri ile seçim çalışmalarına başladı bile. Erdoğan bugün Sakarya’da olacak. Önümüzdeki günlerde de Diyarbakır, Giresun ve Rize’ye gidecek.
Seçimler 2023’te yapılacak ama Erdoğan seçim çalışmalarına başladı bile..."