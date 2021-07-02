Selvi: Seçimler 2023’te yapılacak ama Erdoğan seçim çalışmalarına başladı bile

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı istişare toplantısının detaylarını yazdı.

Selvi, Erdoğan'ın toplantı açılışında milletvekillerine "Rahatça konuşun. Her şeyi anlatın" dediğini aktararak, "Erdoğan’a diktatör diyorlar ya! Böyle diktatör mü olur?" düşüncesini dile getirdi.

Selvi, yazısına şöyle devam etti:

"2023 seçimleri Türkiye açısından kader seçimine dönüştü. Kimin seçileceği değil, Türkiye’nin yönü tayin edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun farkında. Aslında muhalefet liderleri de farkında. Herkes her şeyin farkında. Kavganın özünde bu yatıyor. Erdoğan, 'Muhalefet ne derse desin, biz hizmet siyasetine, yatırımlara, istihdama devam edeceğiz' diyor. Ama asıl mesajlarını bu cümlenin devamında veriyor. 'Biz şimdiye kadar nice siyaset mühendisliklerini, nice sosyal mühendislikleri bozarak buraya geldik. 2023’te de bozacağız. Bundan emin olun, bundan korkmayın' diyor.

Erdoğan girdiği her seçimi kazanan bir lider. Peki Erdoğan nasıl seçim kazanıyor? Cumhurbaşkanı bir anlamda bunun formülünü veriyor. 'Gönül kazanılmadan seçim kazanılmaz. Sizin gönüllere girmenizi istiyorum. Sahaya çıkacağız ve herkese dokunacağız. Yüz yüze olacağız, herkesle kol kola gireceğiz. Herkesi dinleyeceğiz, derdine çözüm bulacağız' diyor.