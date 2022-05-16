Selvi: Sanki bir el, İmamoğlu ve Yavaş’ı oyundan keserken Kılıçdaroğlu’nun önünü açıyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında, bir el tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın oyundan kesildiğini ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun önünün açıldığı görüşünü aktardı.

Selvi, CHP liderinin bu seçimlerde kendisinin aday olmasını planladığını, bu sebeple seçim takvimi açıklandıktan 1 hafta sonra Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının açıklanacağını iddiasını dile getirdi.

“Tabii tek aday mı olacak, çoklu adayla mı girilecek orası belli değil. Çünkü çok dinamik bir süreç yaşanıyor” diyen Selvi, “Karadeniz turundaki fotoğraf olayından önce en güçlü aday Ekrem İmamoğlu’ydu. Canan Kaftancıoğlu tweeti’ni atana kadar tartışmasız isim Mansur Yavaş’tı. Yavaş’ı destekleyen milliyetçi, ulusalcı kitle Canan Kaftancıoğlu’nun tweet’lerini tasvip etmiyor. Yavaş’ın, Kaftancıoğlu’na desteği olumlu karşılanmadı. Sanki bir el, İmamoğlu ve Yavaş’ı oyundan keserken Kılıçdaroğlu’nun önünü açıyor” diye yazdı.

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