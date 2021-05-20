Selvi: Muhalefetin sağladığı kaynakla kamuoyu araştırması yapan bazı şirketler, AK Parti’nin oylarını düşük gösterme konusunda yarış içinde

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, sık sık Cumhur İttifakı kanadını tarafından da eleştirilen seçim anketlerine ilişkin olarak, "Bir süredir muhalefet partilerinin sağladığı kaynakla kamuoyu araştırması yapan bazı şirketler AK Parti’nin oylarını düşük gösterme konusunda bir yarış içine girdiler. En düşük veren ihaleyi kapacak. AK Parti’yi barajın altında gösteren ipi göğüsleyecek. Öyle ki bir muhalefet partisi oylarını yeterince yüksek göstermediği için çalıştığı bir kamuoyu araştırma şirketine çalışma vermemeye başlamış" iddiasında bulundu.

Selvi, "AK Parti’nin olduğundan yüksek gösterilmesinin AK Parti’ye bir yararı olmadığına inanıyorum. Ama olduğundan düşük gösterilmesinin de muhalefete bir faydası yoktur. Hormonlu sonuçlar seçim gecesi hüsran yaşanmasına neden olur" dedi.

Selvi, "2023 seçimlerinde ne olur bilemem. Demek istediğim kamuoyu araştırmaları ayna gibi olmalı. Partilerin gerçekleri görüp, doğru politikalar oluşturmalarına katkı yapmalı. Ama anket firmaları kamuoyunun eğilimlerini tespit etmek yerine kamuoyu oluşturmaya, algı operasyonları yapmaya soyunursa en büyük zararı hizmet verdikleri partilere yaparlar. Tekrar başa dönecek olursak, 2023 seçimlerine 2 yıl kala anketler üzerinden bir algı operasyonu yaşanıyor. Bu ülkede bir iktidar partisi var, muhalefet partileri var. Artık bir de anket partileri oluştu" düşüncesini dile getirdi.

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