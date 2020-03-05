T24 LogoT24 Logo
Gündem

Selvi: Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Hedefimiz rejim değişikliğini gerçekleştirmek” dedi mi?

"Birileri Türkiye’nin hedefi rejim değişikliği haberlerini yapıp servis ediyor"

05 Mart 2020 09:16

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi,  Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'a “Hedefimiz rejim değişikliğini gerçekleştirmek" sözlerini kullandığı iddialarını kendisine sorduğunu yazdı. 

Selvi, "Suriye’de akan kanın temelinde kendi halkını bombalayan bu rejim yok mu? Peki Hulusi Akar ne diyecekti? Bu tespiti yapmak ayrı, Türkiye’nin hedefi Suriye’de bir rejim değişikliği demek ayrı. Türkiye şimdiye kadar 'Hedefimiz rejim değişikliğini gerçekleştirmek' gibi bir şey demedi. Dün Hulusi Akar’a üstüne basa basa sorduğum için paylaşmak istiyorum. Türkiye’nin hedefinin rejimi devirmek olduğu yönünde bir ifade kullanmıyor. Ama bakıyorsunuz ki, daha şehidimizin kanı kurumadan birileri Türkiye’nin hedefi rejim değişikliği haberlerini yapıp servis ediyor." ifadesini kullandı. 

Yazının devamı için tıklayın

ETİKETLER

HürriyetMillî Savunma BakanıHulusi AkarhedefrejimSuriye
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24