Selvi: Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Hedefimiz rejim değişikliğini gerçekleştirmek” dedi mi?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'a “Hedefimiz rejim değişikliğini gerçekleştirmek" sözlerini kullandığı iddialarını kendisine sorduğunu yazdı.

Selvi, "Suriye’de akan kanın temelinde kendi halkını bombalayan bu rejim yok mu? Peki Hulusi Akar ne diyecekti? Bu tespiti yapmak ayrı, Türkiye’nin hedefi Suriye’de bir rejim değişikliği demek ayrı. Türkiye şimdiye kadar 'Hedefimiz rejim değişikliğini gerçekleştirmek' gibi bir şey demedi. Dün Hulusi Akar’a üstüne basa basa sorduğum için paylaşmak istiyorum. Türkiye’nin hedefinin rejimi devirmek olduğu yönünde bir ifade kullanmıyor. Ama bakıyorsunuz ki, daha şehidimizin kanı kurumadan birileri Türkiye’nin hedefi rejim değişikliği haberlerini yapıp servis ediyor." ifadesini kullandı.

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