Selvi Kılıçdaroğlu'na kolye hediye edildi

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de Konak Belediye Başkanı CHP\'li Sema Pekdaş, kadınların semt merkezlerinde kendi elleriyle yaptığı bir kolyeyi kendisini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu\'nun boynuna taktı.

İzmir\'e dün gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP\'li belediye başkanlarını ziyaret etti. Çiğli Belediyesi’nin ardından Anneler Günü nedeniyle Karşıyaka\'ya Zübeyde Hanım\'ın mezarı başına giden Selvi Kılıçdaroğlu, bugün de Konak Belediyesi ve Narlıdere Belediyesi’ni ziyaret etti. Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Selvi Kılıçdaroğlu\'na kadınların semt merkezlerinde ürettiği el emeği bir kolyeyi hediye etti. Pekdaş, kolyeyi Kılıçdaroğlu\'nun boynuna kendi elleriyle astı.



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