Selvi Kılıçdaroğlu: Uludere annelerine 'Katiller bulundu' demek en büyük hediye olurdu

Şırnak Uludere’de öldürülen 34 kişinin ailelerini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, “Sizlere Anneler Günü hediyesi olarak ‘çocuklarınızın katilleri bulundu’ diyebilseydim keşke. Artık bu ülkede açık açık, kıvırtmadan densin ki şurada hatalıyız, şunlar hatalıdır. Bu annelere hiç olmazsa bunu yapabilelim” dedi.

Selvi Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP heyeti, Uludere’nin Gülyazı Köyü’ne geldi. Askerî eskortun en önde yer aldığı konvoyla Ortasu’ya geçen heyet, ilk olarak bombardımanda öldürülen 34 kişinin defnedildiği mezarlığı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’nu, mezarlık girişinde çocuklarını kaybeden babalar ve siyah giysiler içindeki anneler karşıladı. Acılı annelerin ellerinde katledilen çocuklarının fotoğrafları vardı. Kılıçdaroğlu’nun tek tek sarılıp kucakladığı anneler gözyaşlarıyla çocuklarını ve ölümlerini anlattı.

'Acınızı çok iyi anlıyorum'

Bir kadının Kürtçe konuşması üzerine “Dili, Kürtçeyi tam olarak anlamıyorum ama acınızı çok iyi anlıyorum” diyen Kılıçdaroğlu’na anneler, “Her gelen sözler verdi, gitti, bizi unuttu. Tek isteğimiz failler bulunsun artık” dediler. Yeğenini kaybeden Zarife Özcan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın bir süre önce yaptığı ziyareti anımsatarak “Bize faillerin bulunacağını söylemişti ama gittikten sonra bizi unuttu, acılarımızı büyüttü. Siz de böyle yapmayın. Her yere bahar geldi, çiçekler açtı ama çocuklarımızın katilleri hâlâ bulunamadı” dedi. Kılıçdaroğlu ise bu sözler üzerine “Size diyecek bir şey bulamıyorum. Sözün bittiği yer dedikleri burasıymış gerçekten. Sorumluların kim olduğunun açıklanması, bunlardan hesap sorulması gerekir” dedi. Karşılamanın ardından kadınlar çocuklarının mezarlarının başına geçerek dualar okudu. Beyaz bir tülbentle başını örten Selvi Kılıçdaroğlu da tüm ölenler için Fatiha okudu. Kılıçdaroğlu basının “Anneler Gününüz kutlu olsun diyebildiniz mi” sorusuna “Hayır nasıl diyebilirim ki” cevabını verdi. Kılıçdaroğlu ile beraberindeki heyet bombalı saldırıda hayatını kaybeden Hüseyin Encü’nün ailesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, annelere beyaz başörtü, hırka hediye etti.

'Katiller bulundu' demek, en büyük hediye olurdu'

Ziyaretin ardından Taraf ’tan Bahar Kılıçgedik'e konuşan Selvi Kılıçdaroğlu, yaşamının en büyük acılarından birini yaşamakta olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, “Devletin kendi insanını bombalayacağını hiç düşünür müydünüz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “İnanmak, düşünmek zor ama fotoğraf o kadar net ki. Ben bu olayı ilk duyduğumda insan olarak o kadar çok üzüldüm ki. Daha önce yine burada bir sınır karakoluna gitmiştik Van depremi sırasında. İran sınırıydı orası. Orada komutana doğal olarak soruyorsunuz. Komutan ‘terör olayları oluyor’ dedi. Burada da kaçakçılık vardır onu da herkes biliyor. Kaçaklık bu ülkede hep biliniyor. Gençliğimizde hep o Yılmaz Güney’in filmlerini izlerken unutamadığımız sahnelerdi bu insanların öldürülmeleri. Gördük ki günümüzde de yaşanıyor. Bunu valisi, komutanı biliyor. Bu insanları bile bile tepelerine bir bomba indiriyorsan bunu hiç olmazsa kendince açıkla. Bu insanlar, anneler de bu nedeni öğrenmek istiyor. En doğal hakları, bu cevabı bekliyor. Tabii verilecek cevap varsa.” “Anneler günü hediyesi olarak ne vermek isterdiniz bu annelere” sorusunu da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: “İsteğim bu annelere hiç olmazsa biraz moral verebilmek, yalnız olmadıklarını hissettirebilmek. Onların acısı ön plana çıksın, konuşulsun, unutulmasın diye buradayım. Katliam kadar sonrasındaki bu sessizlik kabul edilemez. Bu ülkede açık açık, kıvırtmadan densin ki şurada hatalıyız, şunlar hatalıdır. Bu annelere hiç olmazsa bu borcumuzu ödeyelim. Bu annelere failler bulundu, katiller bulundu demek en büyük hediye olurdu.”