Selvi Kılıçdaroğlu, İzmirli iş kadınları ile buluştu

İZMİR, (DHA)- İZMİRLİ iş kadınları, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu\'nu ağırladı. İş kadınlarının sorunlarını dinleyen Selvi Kılıçdaroğlu, kadınların birçok zorlukla karşılaştığına işaret ederek, \"Sizler asla vazgeçmeyeceksiniz, asla yılmayacaksınız, engeller önünüze çıkacak ama engelleri aşmasını bileceksiniz\" dedi.

Tarihi Havagazı Fabrikası\'nda düzenlenen kahvaltılı toplantıya, TOBB İzmir Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Aysel Öztezel, İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, Tülay Aktaş İzmir Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği Dönem Sözcüsü Fatoş Dayıoğlu, Koruncuk Vakfı İzmir Şube Başkanı Işıl Nişli, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Yasemin Türk Reşitoğlu başta olmak üzere birçok sivil toplum örgütü yöneticisi ve iş kadını katıldı. Toplantının moderatörlüğünü de yapan İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter açılış konuşmasında öncelikle Selvi Kılıçdaroğlu\'na toplantıya katıldığı için teşekkür etti. Kendisinin, lider eşi olmanın ötesinde söyleyecek sözü olan bir kadın olarak aralarında bulunduğuna dikkat çeken Serter, \"Selvi Kılıçdaroğlu, Türkiye sorunlarına, kadına, çocuğa gençlere duyarlı bir kadın. Dünyanın barış içinde yaşamasını ve ayrım yapmadan herkes için adalet isteyen, \'Kadının erkek üzerinden var edilmesini sevmiyorum\' diyen, bir insan. Dünyada en çağdaş ülkelerden bile önce kadına seçme ve seçilme hakkı tanıyan ülkemizde bugün ne yazık ki kadını ikinci sınıf gören söylemleri ve uygulamalarıyla kadını toplumsal hayattan dışlamaya ve kadını sadece bir cinsel obje olarak gören bir zihniyet var. Kadınların iş dünyasında, siyasette ve yerel yönetimlerde yapacağı hamleler kalkınmamızda kilit bir rol oynayacaktır\" dedi.

GENÇ İŞSİZLİĞE DİKKAT ÇEKTİ

Toplantıya katılan iş kadınlarının sorunlarını ve çözüm önerilerini sıralamasının ardından konuşan Selvi Kılıçdaroğlu ise eğitimli işsizlik konusuna dikkat çekerek, \"Genç işsizliğin açıklanan istatistiklerin çok daha üzerinde olduğunu görüyorum. Hangi kesim olursa olsun işsizlik çok kötü ama özellikle eğitim görmüş, üniversiteyi bitirmiş gençlerimizin işsizlik oranı artıyorsa bu daha vahim bir durumdur. Genç nüfus önemlidir ama belirli bir istihdam sağlayamazsanız çok tehlikeli olabilir\" diye konuştu.

\"BİRLİK OLACAĞIZ, YILMAYACAĞIZ, ENGELLERİ AŞACAĞIZ\"

İş kadınlarının birçok sorunu olduğunu bu sorunların Türkiye genelinde olduğunu vurgulayan Selvi Kılıçdaroğlu, \"Siz iş kadınları olarak bu işlere inanarak girmişsiniz, bunu devam ettireceksiniz, bu önemli. Ve sizleri kararlı görüyorum. Bunları yaparken de inançlı olmaya ihtiyacımız var. Mutlu olmak, inanmak, geleceğimizin daha güzel olacağına inanmak gibi. Ne kadar kişiye iş kapısı açabilirseniz yerinde olur. Yaşadığınız şehirde yerel yönetimle ilgili daha çok şey yapmalı ve daha çok dayanışma içinde olmalısınız. Bunun için yerel yönetimlerle daha fazla iletişim kurmak gerekiyor, tabii bunu İzmir için söylüyorum. İnsanlarımız el birliği ile hangi siyasi görüşten olursa olsun birlik olmak zorundadır. Bunu yapmak zorundayız. Çünkü özgür bir ülkede insanca yaşamak istiyoruz. Bizde başaracağız. Sizler asla vazgeçmeyeceksiniz asla yılmayacaksınız, engeller önünüze çıkacak ama engelleri aşmasını bileceksiniz. Hepinizi kutluyorum ve çok teşekkür ederim\" diye konuştu.

ŞANS TANRISI FORTUNA HEDİYE ETTİLER

Toplantının sonunda Selvi Kılıçdaroğlu İzmirli iş kadınları ile hatıra fotoğrafı çektirirken, İZİKAD Başkanı Huriye Serter de kendisine mitolojide şans tanrısı olarak biline Fortuna ile birlikte üzerinde İzmir\'in değerlerini yanıtsan figürlerin yer aldığı içinde incir yer alan ahşap kutu hediye etti.

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