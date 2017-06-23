Selvi Kılıçdaroğlu: Bekle bizi İstanbul!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü" ile ilgili olarak "Güzel gidiyor, olumlu gidiyor. İnşallah daha da güzel gidecek, devam edecek. Sonuç gelecek, ki muhakkak gelmesi gerekiyor zaten. Hayırlısı olsun" dedi.

Selvi Kılıçdaroğlu, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"İstanbul bekliyor bizi. 'Bekle Bizi İstanbul' şiiri, 1940’larda yazılmış bir şiir, günümüze de çok uyuyo. Ben çok seviyorum ve bekle bizi istanbul diyorum. Destekleyici mesajlar geldi bana çok. Ben yürüyüşe sürekli katılmıyorum, zaman zaman buraya geliyorum. Kadınlar daha heyecanlı yürüyüş için, her zamanki gibi. Katılım konusunda yolda yürüyüşe geliniyor, ama asıl varış noktasına olunması önemli. Gençlerin muhakkak daha duyarlı olmasını istiyoruz, nasıl daha fazla katılımlarını sağlayabiliriz, daha çok anlatmamız lazım. Ne istiyoruz, ne istemeliyiz diye bilgilendirilmeleri gerekiyor. Moraller çok iyi yürüyüşte, hedefler yavaş yavaş karşılaşıyor gibi."