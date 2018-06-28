Selvi: Kabinede MHP'li bakanların yer alması gündemde değil

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, 24 Haziran seçimlerinin ardından dün ilk kez bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli görüşmesine ilişkin olarak, "MHP’de, ‘cumhur ittifakı’nın, ‘cumhur iktidarı’na dönüştürülmesi beklentisi içinde olanlara rağmen Bahçeli bu kapıyı hiç açmadı. O nedenle yeni dönemde kabinede MHP’li bakanların yer alması gündemde değil. MHP’nin, Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanlığı’na olumlu baktığı ancak hükümet kuruluşunda takdiri tamamen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bıraktığı söyleniyor" dedi.

Selvi, dün görevinden alınan MHP Genel Başkan Yardımcısı, Sefer Aycan'a ilişkin olarak, "Bahçeli görüşme öncesinde bir jest yaptı, ”Biz ne dersek, o olacaktır” diyen Sefer Aycan’ı Genel Başkan Yardımcılığı görevinden aldı. Böylece ‘cumhur ittifakı’nın ruhuna zarar verecek adımlara izin vermeyeceğini gösterdi" değerlendirmesinde bulundu.

Selvi şöyle devam etti:

"Erdoğan-Bahçeli görüşmesi 24 Haziran’dan sonraki en kritik görüşmeydi. İki lider, 40 dakika süren görüşmede yeni süreci ele aldılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmenin başında seçimlerdeki katkısından dolayı Bahçeli’ye teşekkür ettiği, ardından ise yeni sistem hakkında bilgi verdiği söyleniyor. İki liderin, ‘cumhur ittifakı’nın yeni dönemde devam etmesi konusunda tam bir mutabakat içinde oldukları ifade ediliyor. MHP’de, ‘cumhur ittifakı’nın, ‘cumhur iktidarı’na dönüştürülmesi beklentisi içinde olanlara rağmen Bahçeli bu kapıyı hiç açmadı. O nedenle yeni dönemde kabinede MHP’li bakanların yer alması gündemde değil. MHP’nin, Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanlığı’na olumlu baktığı ancak hükümet kuruluşunda takdiri tamamen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bıraktığı söyleniyor.

Erdoğan, partisinin yetkili kurullarıyla dahi bir araya gelmeden önce Bahçeli ile görüşürken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce henüz bir telefon görüşmesi dahi yapmadılar."