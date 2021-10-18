Selvi: İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı havasında halk buluşmalarının planlanması, CHP Genel Merkezi’ni rahatsız ediyordu, ama ilk kez bir şey oldu

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyaretinde halkla buluşması programı ortaya çıktığı andan itibaren CHP Genel Merkezi’nin rahatsız olduğunu savundu.

Selvi, yazısında şunları kaydetti:

"İmamoğlu’nun daha önceki ziyaretlerinde de cumhurbaşkanı adayı havasında halk buluşmalarının planlanması, CHP Genel Merkezi’ni rahatsız ediyordu. Ama ilk kez bir şey oldu. Genel Merkez bu kez müdahale etti. İmamoğlu’nun halk buluşması iptal edilmek zorunda kalındı. CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’nı arayarak İmamoğlu’nun halk buluşmasının iptali talimatını verdiği söylenen Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’u aradım. 'Öyle bir şey yok. Ben kimseye talimat vermedim' dedi. Bence Seyit Torun’dan başka isimlere odaklanmakta fayda var.

Bir ara yatışmış gözükse de Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki cumhurbaşkanlığı rekabeti sürüyor. Sanıyorum aday belirleme sürecinde bu gerilim artacak."