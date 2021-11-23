Selvi: "İkinci Gezi mi planlanıyor" sorusunu artık hemen elimin tersiyle itmiyorum

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, işçilerin, geçinemediği gerekçesiyle İzmir’de Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı olarak, Ankara'da da Batıkent Emek ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla yaptığı eylemleri köşesine taşıdı.

Selvi, Batıkent'te bugün de eylem olduğunu hatırlatarak, "Şiddete bulaşmayan, demokratik bir eylem olduğu sürece sorun yok. Hatta örgütlü ya da örgütsüz sivil tepkiyi demokrasinin seviyesiyle doğrudan ilintili görürüm. Ama bu, benim bu eylemlerin arkasında ne var sorusuna yanıt aramama engel olmadı. ”İkinci ‘Gezi’ mi planlanıyor?” sorusunu daha ciddiye almama vesile oldu" dedi.

Selvi, "Gezi başarılı olamadı ama Gezi olayları Türkiye’nin yönünü etkiledi. Üçüncü havalimanının, üçüncü köprünün ve nükleer santralin temelinin atıldığı bir dönemde Türkiye’nin sıçrama yapmaya hazırlandığı en parlak zamanımızda Gezi olaylarıyla birlikte Türkiye, reformlardan güvenlikçi bir çizgiye yöneldi. Ardından gelen 17-25 Aralık darbe girişimi ve 15 Temmuz’daki kanlı darbe girişimi ile devletin bekası birinci öncelik haline geldi. Ama milletin ferasetiyle, Geziciler sandıkta ağır bir yenilgiye uğradı. Ben İzmir ve Batıkent’te başlatılan eylemlerin tesadüfi olduğunu düşünmüyorum. Türkiye’ye yayılıp yayılmayacağını da bilmiyorum. Ama İkinci Gezi mi planlanıyor, sorusunu da artık hemen elimin tersiyle itmiyorum. Dikkatle izlemeye devam..." düşüncesini dile getirdi.

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