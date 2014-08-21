Selvi: Hayrunnisa Gül'ün tavrına rağmen, ben kendime yakışanı yaptım

Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Köşk'e veda resepsiyonunda Hayrunnisa Gül'ün sana çok kızgınım diyerek elini sıkmamasına ilişkin, ilk kez Çankaya resepsiyonunda tatsız bir olay yaşadım, Davetli olduğum yerde, ev sahibesinin tavrına rağmen, ben kendime yakışanı yaptım" dedi.

Selvi'nin Yeni Şafak'ta "Davutoğlu şaşırtacak" başlığıyla yayımlanan (21 Ağustos 2014) yazısının ilgili kısımları şöyle:

Çankaya Köşkü'ndeki veda resepsiyonuna Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eşi Hayrunnisa Hanım'ın daveti üzerine katıldım.

Özal'dan bu yana katıldığım resepsiyonlarda olduğu gibi görevimi yapmaya çalıştım.

Ama ilk kez tatsız bir olay yaşadım.

Eşi başörtülü olan Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı olmasın diye Cumhuriyet mitingleri düzenleyip, 'Tehlikenin farkında mısınız?' manşetlerini atanlara, 367 kararını alkışlayıp, 27 nisan e muhtırasını destekleyenlere inat, ben Abdullah Gül'ün yanında durmuştum.

Aynı yerdeyim.

Hayrunnisa Gül'ü, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başörtülü Cumhurbaşkanı eşi olarak görmeye devam ediyorum.

Davetli olduğum yerde, ev sahibesinin tavrına rağmen, ben kendime yakışanı yaptım...