Selvi: "Hayır" diyenleri terörle ilişkilendirme tartışma yarattı; iktidar, kampanya dilini değiştiriyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Referandumda anlamlı bir evet çıkabilmesi için Kürt oyları hayati derecede önemli. Kamuoyu araştırma şirketleri Kürtlerin nabzını tutmaya, strateji heyeti ise Kürtleri kazanmaya yönelik politikaları belirlemeye çalışıyor. Kürtlere yönelik yeni bir yaklaşım ve dil üzerinde kafa yoruluyor" dedi. "Bölgede devlete olan güven artıyor ama bu AK Parti’ye desteğe dönüşmüş değil" diyen Selvi, "HDP’nin marjinal kesimi, ‘Seni başkan yaptırmayacağız’ ikliminde yaşamaya devam ediyor. Buna bir de HDP’lilerin tutuklanması eklenince, en kararlı hayır kitlesini oluşturuyorlar. AK Parti, muhafazakâr Kürtleri kazanmaya dönük strateji ve dil arayışında" ifadesini kullandı. Erdoğan'ın "hayır" diyenleri terörle ilişkilendirmesinin tartışmalara neden olduğunu söyleyen Selvi, "Adıyaman’da, “Sadece AK Parti, MHP değil, CHP’li ve HDP’li kardeşlerim de evet desin” dedi. Kampanyanın dili değişiyor. Hayır diyenleri ötekileştiren negatif bir dil yerine, kucaklayıcı bir dil tercih ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun işaretini verdi" dedi.

Selvi'nin Hürriyet'te "Kampanyanın dili değişiyor" başlığıyla yayımlanan (21 Şubat 2017) yazısı şöyle:

Hayır kampanyasını yürütecekler henüz meydanlara inmedi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez gezisinin ardından ayağının tozuyla 5 ilde evet mitingi yaptı. Mersin ve Aksaray’ı da eklerseniz, hayırcılar yola çıkmadan Erdoğan tur bindirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kahramanmaraş, Elazığ, Malatya, Gaziantep ve Adıyaman mitinglerinde yanında olan Başbakan yardımcısı Veysi Kaynak’la konuştum, “Çok güzeldi. Meydanlar birbiriyle yarış halindeydi” dedi. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın da Cumhurbaşkanı ile birlikte meydanlardaydı. “Müthiş bir heyecan vardı. Yollar doluydu, insanlar meydanlara sığmadı. Hem kalabalık hem de coşku vardı” diye konuştu. Cumhurbaşkanı’nın mitingleri hem kalabalık hem coşkuluydu. Ahmet Aydın, 15 Temmuz’un dönüm noktası olduğu görüşünde. Ahmet Aydın’a göre, “Millet, Erdoğan’ın şahsında kendi geleceğini görüyor. Kendi kaderini, ülkenin geleceğini oyluyor”.

Meydanlardaki kalabalığı ve ilgiyi gördükçe Cumhurbaşkanı’nın morali daha da yükselmiş. Adıyaman’dan ayrılırken, “Adıyaman hep güzeldi zaten ama bu kez daha başka” demiş. Başbakan yardımcısı Veysi Kaynak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ankara’ya morali çok yüksek bir şekilde döndüğünü anlattı. Kahramanmaraş’ta aracına binerken, eski Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal’ın “Maksat hasıl oldu mu?” sorusuna, “Oldu, hem de çok iyi oldu” karşılığını verdiği duyulmuş.

Denilebilir ki bu 5 yer AK Parti’nin güçlü olduğu yerler. Cumhurbaşkanı önümüzdeki hafta Ege’ye gidiyor. Oraya da bakacağız.

Abiler, entellektüeller, Milli Görüşçüler

Mitingler başlayıp Anadolu’ya yayılınca, ‘evet’e mesafeli duran ‘adacıklar’ tespit edildi. Bir yandan, referandumun sonucu belirleyecek olan kararsızları ikna etmeye çalışırken diğer yandan da AK Parti tabanında yer alan ‘kafası karışıklar’üzerinde duruluyor.

Mitingler, 18 yaşın test edilmesini sağladı. Cumhurbaşkanı 18 yaş deyince meydandaki ilgiyi görünce, “İnşallah 18-25 yaş arası kabinede bakanlar görmek istiyoruz” dedi.

Kürtlere özel yaklaşım

Anayasa değişikliğini MHP ile birlikte gerçekleştiren AK Parti’de, ortak miting yapılıp yapılmaması tartışılıyor. AK Parti açısından MHP konusu ‘iki ucu keskin bıçak’. O nedenle karar verilemiyor. Çünkü AK Parti’nin çok önemli bir Kürt seçmeni var. Kürlerden iki oy alan parti var. Biri HDP, diğeri AK Parti. Referandumda anlamlı bir evet çıkabilmesi için Kürt oyları hayati derecede önemli. Kamuoyu araştırma şirketleri Kürtlerin nabzını tutmaya, strateji heyeti ise Kürtleri kazanmaya yönelik politikaları belirlemeye çalışıyor. Kürtlere yönelik yeni bir yaklaşım ve dil üzerinde kafa yoruluyor.

Bölge halkı, terörle mücadeledeki kararlılığı paylaşıyor, yarım bırakılmamasını, sonuna kadar gidilmesini istiyor. Bölgede devlete olan güven artıyor ama bu AK Parti’ye desteğe dönüşmüş değil. HDP’nin marjinal kesimi, ‘Seni başkan yaptırmayacağız’ ikliminde yaşamaya devam ediyor. Buna bir de HDP’lilerin tutuklanması eklenince, en kararlı hayır kitlesini oluşturuyorlar. AK Parti, muhafazakâr Kürtleri kazanmaya dönük strateji ve dil arayışında.

"Stratejiyi gözden geçiriyor"

Henüz kampanyanın başındayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürekli olarak kampanya stratejisini gözden geçiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hayır diyenlere bakıyoruz; HDP, PKK, FETÖ...” demişti. Hayır diyenlerin, terör örgütleriyle birlikte gösterilmesi tartışmalara neden olmuştu. Cumhurbaşkanı söylemini yumuşattı. Hayır diyenleri terör örgütlerinin yanında göstermek yerine, oylarını istedi. Adıyaman’da, “Sadece AK Parti, MHP değil, CHP’li ve HDP’li kardeşlerim de evet desin” dedi. Kampanyanın dili değişiyor. Hayır diyenleri ötekileştiren negatif bir dil yerine, kucaklayıcı bir dil tercih ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun işaretini verdi.