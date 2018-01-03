Selvi: Gül, Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olabilir

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 11 ‘inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e sitemini köşesinde yazdı. Selvi 11'inci Cumhurbaşkanı Gül için 'Dimyat’a pirinci giderken evdeki bulgurdan olabilir' dedi.

11. Cumhurbaşkanı Gül twitter hesabından 696 sayılı KHK ile getirilen sivillere yargı muafiyetinin hukuki muğlaklığını eleştirmişti. Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selefinin tweetini Sudan’dayken haber aldığını belirterek, Cumhurbaşkanı’nın ağzından çıkan sözlerin, ‘biz seninle dava arkadaşı değil miydik’ olduğunu yazdı. Selvi Erdoğan’ın tepkisinin nedeninin Bülent Arınç’ın retweetle destek vermesi olduğunu belirterek, “Bülent Arınç’ın retweet ettiğini öğrenince can sıkıntısı büsbütün artıyor. O nedenle Kastamonu’da, “Dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl olur da gidip Kemal’in kayığına binersiniz. Yazıklar olsun” diye tepki gösteriyor. Özellikle de Gül’ün açıktan muhalefet etmesini hazmedemiyor. AK Parti’nin yetkili kurullarında konu açılınca, “Sen dava arkadaşım değil misin, biz aynı davayı gütmüyor muyuz” diye sitem ediyor” şeklinde yazdı.

Selvi yazısında 2019 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan’ın kazanmasını önlemek için birilerinin Gül’ü Erdoğan’ın karşısına çıkartmak istediğini belirterek, ‘Birilerinin Erdoğan’ın karşısına Gül’ü çıkarmak gibi bir hesabın içinde olduğu biliniyor. Hedef, ilk turda Erdoğan’ın seçilmesini önlemek. 16 Nisan’dan sonra Gül’ün etrafındaki hareketliliğin arttığı, daha önceleri sessiz kalmayı tercih eden 11. Cumhurbaşkanı’nın, “Daha çok görünme, daha çok konuşma” kararı aldığı bir sır değil’ dedi.

Kılıçdaroğlu ve Akşener’in açıklamalarının Gül’ü cesaretlendirdiğini söyleyen Selvi, ‘Cumhurbaşkanlığı seçimine uzun bir süre var ama hesapların değiştiği anlaşılıyor. Muhalefet, çatı adayında yaşanan hayal kırıklığı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adaylarıyla girme kararı aldı. Kılıçdaroğlu, aday olabileceğini söylerken, Akşener adaylığını çoktan ilan etti bile. Bu durumda Abdullah Bey, “Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olabilir’ diye belirtti.