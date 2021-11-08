Selvi: ‘Erdoğan öldü’ kampanyasında mason bağlantısı tespit edildi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, sosyal medyada Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öldüğüne ilişkin spekülasyon üreten hesabın sahibinin, “büyük Mason locasının aktif bir üyesi olduğunun” tespit edildiğini yazdı. Büyük Mason Mahfili Derneği avukatı A.Nail Karakaş, söz konusu kişinin aktif üye olmadığını, eski bir üye olabileceğini açıkladı.

Söz konusu paylaşımları yapan “Sarp” isimli kullanıcının Erdoğan’la ilgili “öldü, ölmüş, öldü mü?” şeklindeki sosyal medya paylaşımlarını Cüneyt Arkın gibi ünlü sanatçıların fotoğrafları ile servis ettiğinin belirlendiğini aktaran Selvi, şunları kaydetti:

“Erdoğan’la ilgili paylaşımları nedeniyle, U.S.Y. isimli şahsın adresinde arama yapılarak bilgisayarı ve cep telefonları incelemeye alındı. Bilişim şirketi sahibi olan U.S.Y. isimli şahsın, aynı zamanda ‘Büyük Mason Locası’nın aktif bir üyesi olduğu tespit edildi. Peki Büyük Mason Locası’nın aktif bir üyesi olduğu belirlenen şahıs, neden kimliğini gizlemeden Erdoğan’ın hayatı üzerinden psikolojik savaşa soyundu. İsteseydi kendini gizleyebilirdi. Çünkü önemli bir bilişim şirketinin sahibi gözüküyor.

Bu sorunun cevabını aradığımda, ‘Mason locaları, Erdoğan’ı tasfiye operasyonunun içinde biz de varız mesajını vermek istemiş olabilirler’ yanıtını aldım.”

Büyük Mason Mahfili Derneği'nden açıklama (BMMD)

Derneğin avukatı A.Nail Karakaş, Abdulkadir Selvi'nin kodlayarak söz ettiği kişinin, derneğin aktif üyesi olmadığını belirterek, "Derneğin ilke ve amaçları ile bağdaşmayan, söz, tutuk ve davranışları nedeniyle 29.12.2016 tarih ve 45 sayılı Şube Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten ihraç edildiği anlaşılmıştır. Bahsi geçenin o tarihten beri BMMD ile hukuki ve fiili hiçbir ilgisi ve ilişkisi bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

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