Selvi: Erdoğan bitti demeden bitmez; açıklamaları piyasalar açısından ilaç gibi geldi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomi adımlarını değerlendirirken, dövizde yaşanan düşüşle ilgili olarak, "Bu da bize gösterdi ki, iktidarın elinde çok fazla enstrüman var. Yeter ki bu gücü kullanmayı bilsin. Bu da gösterdi ki, Erdoğan bitti demeden bitmez. Erdoğan’ın açıklamaları piyasalar açısından tam da ilaç gibi geldi" dedi.

Selvi, yazısında dövizin kırdığı rekorlar sonrası iktidara "Denenmekte olan ekonomi programıyla amaçlanan sonuçlara erişilemeyeceği netleşmiştir" diye çağrıda bulunan TÜSİAD'ı da "Dövizdeki dalgalanmayı fırsat bilip kriz çağrıştırıcı role soyunan" olarak nitelendirdi.

Selvi, şu ifadeleri kullandı:

"Ekonominin yarısı güven diyoruz. Bu adımlarla güven iklimi oluşturulurken, piyasaların ve halkımızın morale ihtiyacı var. Bu aşamada marketlerin de ellerini taşın altına koyması gerekiyor. Döviz yükselirken, etiketleri değiştirmek için görevliler belirleyen marketlerin, morallerin yükselmesi için fiyat indirimine gitmesinin zamanı geldi. Hem de tam zamanı. Bakın yapılan akaryakıt ve LPG zammının devreye girmesi için saatler kala EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ın çabaları sonucunda zamların geri alınması sağlandı. 62 kuruşluk zammın geri alınması dahi piyasalara moral oldu. Dövizdeki dalgalanmayı fırsat bilip kriz çağrıştırıcı role soyunan TÜSİAD’ı saymıyorum ama iş dünyasının temsilci kuruluşları ile piyasayı domine eden marketlerin fiyat indirimi konusunda bir rol üstlenmesi gerekiyor. Fiyat indirimi konusunda harekete geçmek için gün, bugün. Çünkü bu millet zor zamanlarda elini taşın altına koyanları unutmaz. Kriz fırsatçılarını unutmadığı gibi."

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