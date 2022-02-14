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Ekonomi

Selvi: Elektrik indirimi çarşamba günü

Elektrikteki zamlar sonrası gelen yüksek faturalar gündemdeki yerini koruyor

14 Şubat 2022 08:29

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, kamuoyunun tepkisini çeken elektrikteki fiyat artışına ilişkin olarak indirimin çarşamba günü duyurulacağını söyledi. 

Selvi, yazısında elektrik indirimi hakkında, "Ticari işletmeler ile cemevi, dernek ve vakıfların faturalarındaki düzenleme çarşamba günü yapılacak Kabine Toplantısı’ndan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak" ifadesini kullandı. 

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Selvi, konuya ilişkin yazdığı geçen haftaki yazısında "Sayılarının 4.5-5 milyon olduğu tahmin edilen dar gelirli vatandaşlarımızın aydınlatma ve ısınma giderleri için hesaplarına doğrudan nakdi yardım yapılması düşünülüyor" bilgisini paylaşmıştı.

Selvi, yazısında ticari işletmeler konusunda iki seçeneğin gündemde olduğunu belirtmişti:

1- Ticari işletmelerin küçüklüğüne, büyüklüğüne bakılmadan, toptan ticari tarife üzerinden faturalandırılmasına son verilmesi seçeneği. Ticari yerlerin elektrik faturalarında aynen meskenlerde olduğu gibi kademelendirilmeye gidilmesi düşünülüyor. Bu nasıl olacak? Ticari işletmelerin cirosu ya da işletme büyüklüğü gibi kriterler esas alınarak farklı kademelerden fiyatlandırmaya gidilmesi. Yani bir bakkal, berber dükkânı ya da lokanta ile fabrikanın aynı şekilde ticari gösterge üzerinden fiyatlandırılmaması. Küçük işletmelere daha düşük tarife uygulanması.

2- Kriz dönemlerinde ticari işletmelerin elektrik faturalarına doğrudan nakdi destek sağlanması. Pandemi sürecinde esnafa sağlanan nakdi yardımlarda olduğu gibi bir sistem üzerinde duruluyor. Tabii ya kademelendirme ya da nakdi destek modeli kabul edilecek. İkisinin birden uygulanması düşünülmüyor."

TIKLAYIN - Selvi: Dar gelirli vatandaşlarımızın aydınlatma ve ısınma giderleri için nakdi yardım yapılması düşünülüyor

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