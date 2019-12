Selvi: Deniz Baykal kaderine kırgın

T24 - Ankara'da Angora sitesindeki evinde Deniz Baykal ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanvekili Cevdet Selvi, Baykal'ın kimseye değil ama kaderine kırgın olduğunu söyledi. Deniz Baykal, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kendisinden saklandığını belirtirken, onursal başkanlık önerisini de "boş bir öneri" olarak değerlendirdi.





Ankara'da Angora Sitesi'ndeki evinde Deniz Baykal’ın gün içindeki ilk ziyaretçisi Baykal'ın geri dönmesini isteyen Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü oldu.





Tütüncü'nün ardından Baykal'ı ziyarete CHP Genel Başkanvekili Cevdet Selvi geldi. Bu sırada İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen de Baykal'ı ziyaret etti.







Selvi'den nezaket ziyareti







Selvi, Beysukent Angora Evleri'ndeki Deniz Baykal'ın konutunda yaklaşık 2 saat kaldıktan sonra çıkışta gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Baykal'a nezaket ziyaretinde bulunduğunu belirten Selvi, ''Sayın Genel Başkanım ile yıllardır çalışıyorum. Böyle bir komplo karşısında hatta daha farklı şeyler karşısında bu gibi durumlarda arkamı dönmem mümkün değildir. Kim ne düşünürse düşünsün. Ben bugün olduğu gibi nezaket içerisinde hayatım boyunca 'Genel Başkanım' dediğim, partimin ve Türkiye'nin kurtuluşunu onda gördüğüm, inandığım için her an gelip kendisini ziyaret ederim. Bundan da gurur duyarım'' diye konuştu.





Türkiye'nin aydınlık geleceğini Baykal ile gördüğünü ifade eden Selvi, konuşmasını şöyle sürdürdü:





''Bu komplonun çok yürek yakıcı olduğunu ben de içimde hissettim. Zamanlamaya bakılırsa şimdiye kadar CHP'nin ve Genel Başkan'ın üzerinde oynanan oyunlara bakılırsa, bu komplodan başkası onu yıkamadı, üzemedi. Türkiye'de siyaset değiştirilmek isteniyor. Türkiye'de siyaset şekillendirilmek isteniyor. Emperyalizmin işbirlikçilerinin arzu ettiği bir siyaset oluşturulmak isteniyor. AK Parti döneminde de var olan siyasetin yozlaştırılması, bunun bir parçasıdır. Ben Sayın Genel Başkanın 20 gün önce dimdik ayaktayken de yanında görünmüyordum. Ama bu noktada rahatsız etmeyeceğimi bilsem her gün yanına giderim. İnandığım her şeyi inandığım için yaptım. Sayın Genel Başkan son derece dinamik, samimi ama içten bir kırgınlık inkar edilemez. Bu kırgınlığın da çok yönleri var. Onları da siyaset yapan insanların maalesef karşılaşacağı olaylar olarak görüyorum.''







'Kimseye değil kaderine kırgın'







Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili Baykal'ın kırgınlığının olup olmadığı yönündeki bir soruya Selvi, ''Baykal'ın kimseye kırgınlığı yoktur. Kaderine kırgınlığı vardır. Yoksa insanlara, partisine her zamanki gibi sorumlu bir şekilde yaklaşmaktadır'' yanıtı verdi.





Selvi, Baykal'ın il başkanlarına randevu vermemesiyle ilgili bir soruyu ''İl başkanlarına randevu vermeme söz konusu değil. Orada bir yanlış anlaşılma olmuştur. Yoksa Genel Başkan ile isteyen herkes istediği gibi görüşebilir'' diye yanıtladı.







'Kurultaya tek adayla gidilsin'







Kılıçdaroğlu'nun ''Baykal'ın partinin onursal başkanı olabileceği'' yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Selvi, ''Onu kendi aralarında konuşurlar. Sayın Kılıçdaroğlu için ne benim ne de Genel Başkan'ın söylediği bir şey yok. Konuşmadım da'' dedi.





Baykal'ın kurultaya tek adayla gidilmesini istediğini belirten Selvi, ''İstediği oldu. Tek aday... Onlardan rahatsız değil. Kimse umutsuzluğa düşmesin CHP her halükarda ülkesine olan sorumluluğunun bilinciyle daha etkili çalışma imkanını bulacaktır'' dedi.







Baykal: Kılıçdaroğlu'nun adaylığı benden gizlendi







Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili olarak “Ben geniş mutabakat istemiştim. Kılıçdaroğlu’nun adaylığı benden gizlendi. Saklayarak kaçırarak bu iş yapıldı” dedi.





Baykal, “Parti yoluna devam ediyor CHP Genel Başkansız kalmaz” derken, Onursal Genel başkanlık önerisiyle ilgili olarak ise “Kurucu Genel Başkan Atatürk iken bu öneri boş” şeklinde konuştu.