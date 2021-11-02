Selvi’den "Kitre Bebek" yorumu: Hayran kaldım

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Melih Gökçek’in tanesine 8 bin TL ödendiği iddiasıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı eleştirdiği “Kitre Bebek” projesiyle ilgili, “Kitreden yapılan mankenleri çok başarılı buldum. Abuk sabuk heykeller yapıp gülünç duruma düşenlerin bu sanatçılardan ders alması lazım. Hayran kaldım” yorumunu yaptı.



Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beypazarı Kent Müzesi’nde sergilenmek üzere farklı sanatçılara, tarihi şahsiyetlerin kitre malzemesinden büstlerini yaptırmıştı. Eski Başkan Melih Gökçek ise, belediyenin 150 TL’ye satılan kitre bebek için tanesine 8 bin TL ödediğini iddia ederek Mansur Yavaş’ı eleştirmişti.



Tartışmalar üzerine Beypazarı’ndaki müzeyi ziyaret eden Hürriyet Yazarı Selvi, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Ankara’nın Beypazarı İlçesi’ndeki Kent Müzesi’ne yapılan Kitre Bebek’le ilgili tartışmalara girmedim. Çünkü yerinde görmem gerekiyordu. Hafta sonu Beypazarı’ndaydım. Gezdiği yerleri, gördüğü mekânları, yediğini, içtiğini yazan birisi değilim. Ama kitre bebek konusu siyasi bir tartışmaya neden olduğu için gözlemlerimi paylaşmak istedim. Daha önce birkaç kez ziyaret ettiğim Kent Müzesi’ni bu kez daha zenginleşmiş buldum. Bence Beypazarı Kent Müzesi daha büyük bir mekânı hak ediyor. Hatta tarihi bir mekân kent müzesine dönüştürülebilir. Zaten Beypazarı yaşayan tarih. Camileri, hanları, hamamları ve konukları ile Beypazarı bir müze kenti andırıyor. Ama yaşayan müze.

Oyuncak bebek gibi düşünmeyin



Kitre bebek denildiyse siz onu pazarlarda satılan oyuncak bebekler gibi düşünmeyin. Fatih’in hocası Akşemseddin’den Gündüz Alp’e kadar Beypazarı’nın tarihimize kazandırdığı şahsiyetlerin kitre malzemesinden yapılan büstleri var. Ama tartışmaya neden olan onlar değil. Beypazarı’nın tarihinde yer almış, Beypazarı’nın simgesi haline gelmiş meslek erbabının kitreden mankeni yapılmış. Semerci Mustafa Atıcı, ayakkabıcı Niyazi Akbacakoğlu, dokumacı İsmail Yanık, berber Hasan Hüseyin Budak gibi.

Abuk subuk heykel yapanlar ders almalı



Sadece mankenleri yapılmamış, mekânlar da düzenlenmiş. Gezdiğim Kent Müzesi’nde de, Hamam Müzesi’nde de Kültür Müzesi’nde de dikkatimi çeken bir nokta oldu. Müzenin temasına uygun olarak yufka açan kadınlardan yer sofrasına, gelinlerden dedelere kadar Beypazarı’nın değerleri kitreden yapılan mankenlerin üzerine giydirilen bölgeye özgü zengin folklorik kıyafetlerle sunuluyor. Kitreden yapılan mankenleri çok başarılı buldum. Hayatın içinden seçilmiş. Bunları yapan sanatçıları tebrik ediyorum. Abuk sabuk heykeller yapıp gülünç duruma düşenlerin bu sanatçılardan ders alması lazım. Hayran kaldım."