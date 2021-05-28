Selvi: Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP’nin eğiliminin etkili olacağına inanıyorum; AK Parti’nin de dikkate alması gerekiyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP’nin eğiliminin etkili olacağına inanıyorum. İşin espri kaldırır yanı yok. AK Parti’nin de dikkate alması gereken ciddi bir proje" düşüncesini dile getirdi.

Selvi, TİP milletvekili Ahmet Şık'ın Tele1’de Hakan Aksay’ın programında eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bakanlıklar konusunda “Daha önce Pervin Buldan ve Mithat Sancar geldiğinde bu konu açıldı ve espri yaptık. Ben, ‘Hadi bakalım iktidara ortak olup bakanlık da alırsınız ama size İçişleri Bakanlığı’nı vermezler’ diyerek espri yaptım" sözlerini aktardığını hatırlattı.

Selvi, şöyle devam etti:

"Demirtaş’ın saz çaldığını biliyorduk ama sıkı espri de yapıyormuş.

Bir defa konuşma tam aktarıldığı şekilde değil. Ama netice itibarıyla Demirtaş da doğruluyor.

HDP, peki şimdi yapacağız?

Ben Demirtaş’ı da HDP’yi de ciddiye alan ve dikkatle izleyen bir gazeteciyim. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP’nin eğiliminin etkili olacağına inanıyorum.

İşin espri kaldırır yanı yok. AK Parti’nin de dikkate alması gereken ciddi bir proje.

Bir model konuşuluyor. İstanbul modeli. Ekrem İmamoğlu’nun HDP’nin desteğiyle İstanbul seçimlerini kazanması. HDP, millet ittifakında yer almasın. Ancak cumhurbaşkanı adayı çıkarmayıp, millet ittifakının adayını desteklesin. Ama bir şartları var. Cumhurbaşkanı adayının belirlenme sürecinde söz sahibi olmak. Bir de seçimden sonra kabinede yer almak."

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