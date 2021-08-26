Selvi: Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda önünün kesilmek istendiğini gören İmamoğlu rotayı CHP Genel Başkanlığı’na mı çevirdi?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda önünün kesilmek istendiğini gören İmamoğlu’nun, CHP Genel Başkanlığı’na yöneldiği ifade ediliyor." diye yazdı.

Selvi yazısında, "2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adaylığı konusunun muhalefet açısından yakıcı bir soruna dönüşeceği görülüyor. Cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki en kritik soruyu Ekrem İmamoğlu’nun tavrı oluşturuyor. İmamoğlu, 23 Haziran’da İstanbul seçimlerini ikinci kez kazandığı andan itibaren kendini doğal cumhurbaşkanı adayı olarak görüyor. Kılıçdaroğlu’nun bütün hamlelerinin temelinde ise İmamoğlu’nu aday yapmama yatıyor." düşüncesini dile getirdi.

Selvi şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu’nun tavrı karşısında İmamoğlu’nun da yeni bir stratejiye yöneldiği söyleniyor. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda önünün kesilmek istendiğini gören İmamoğlu’nun, CHP Genel Başkanlığı’na yöneldiği ifade ediliyor. İmamoğlu, “Beni cumhurbaşkanı adayı yapmazsanız CHP Genel Başkanlığı’na oynarım” diye güç gösterisi mi yapıyor? Yoksa cumhurbaşkanı adayı yapılmayacağını gördü, birinci adım olarak CHP Genel Başkanlığı’nı ele geçirip, bir sonraki seçime mi hazırlanıyor? Bu soruya bu aşamada net bir yanıt vermek mümkün değil. Ama ben İmamoğlu’nun birinci önceliğinin cumhurbaşkanı adaylığı olduğunu düşünüyorum. CHP Genel Başkanlığı’nı hem koz olarak kullanabilir, hem de cumhurbaşkanı adaylığı öncesinde ele geçirilmesi gereken kale olarak görebilir."