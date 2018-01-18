Selvi: CHP, İstanbul'da bir kadını seçerek iyi iş yaptı ama bu tweet'lerle seçimleri Erdoğan'a hediye etti

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, CHP'nin İstanbul'da il başkanlığına Canan Kaftancıoğlu'nu seçerek iyi iş yaptığını söyledi. Selvi, Kaftancıoğlu ve eşinin eleştirilere neden olan tweet'leri sebebiyle İstanbul seçimlerini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "hediye ettiğini" yazdı.

Selvi'nin "Erdoğan neden büyük fotoğrafa bakın dedi" başlığıyla (18 Ocak 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

2019’a giderken Erdoğan, MHP ittifakının temellerini atıyor, CHP ise kendi içinde ittifakı sağlamakta zorlanıyor. AK Parti ile MHP, başkanlık sistemine göre Türkiye’yi yeniden dizayn ediyor, CHP ise Mustafa Kemal’in askerleri miyiz, yoksa yoldaşı mıyız tartışması yapıyor.

Siyaseti sarsan tweet'ler

Demem o ki, CHP’nin CHP’ye yaptığını kimse yapmıyor. 2019’da İstanbul seçimleri hayati bir hale gelmişken, AK Parti bu uğurda büyükşehir belediye başkanını dahi değiştirmişken, CHP’de il başkanlığını bir kadın kazanıyor; Canan Kaftanoğlu rakibiyle mücadele ederek seçimi alıyor.



Böylece CHP, 2019 öncesinde iyi bir başlangıç yapıyor derken bir de bakıyorsunuz ki, Canan Hanım’da yok yok. Tweet’leri tam bir felaket. Bir Gezi eylemcisi mi desem, ergen psikolojisi ile hareket etmiş mi desem bilmiyorum. Çünkü bu tweet’ler CHP’nin peşini bırakmayacak. O bıraksa bile Erdoğan bırakmayacak.



Canan Hanım’ın tweet’lerinden, AK Partililerin haberi CHP’liler sayesinde oldu diyeyim de gerisini siz anlayın. AK Parti’nin 2019 seçim kampanyası belli oldu. Rahmetli Savaş Ay’ın, SSK Genel Müdürü olduğu dönemde Kılıçdaroğlu ile yaptığı TV programını seçim meydanlarında kullanan Erdoğan, Kaftancıoğlu’nun tweet’lerini es geçer mi? Şimdi o tweet’leri meydanlara kurduracağı ekranlardan kitlelere izletip, CHP’yi yerden yere vuracak.



Canan Kaftancıoğlu’nun dünkü basın toplantısını dikkatli bir şekilde izledim. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın annesiyle ilgili tweet’inden dolayı özür diledi. Zaten bir kadın olarak değil Erdoğan’ın annesiyle ilgili hiçbir kadınla ilgili duvarlara yazılan ahlaksız bir ifadeyi tweet etmemesi lazımdı. Özür dilemekle iyi yaptı. Ama diğer tweet’lerini kabul etti.

CHP’lilerin tweet'lerle imtihanı

O zaman sormak gerek, Canan Kaftancıoğlu “devlet katil değil, seri katil” diyor. Peki CHP’liler de devletimizi seri katil olarak mı görüyor?



Canan Kaftancıoğlu, “Tarihte bugün Ermeni soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz. Saat 19.15’te Taksim’de” diyor. CHP’liler de sözde Ermeni soykırımını kabul ediyor mu?



Canan Kaftancıoğlu, “İnandığınız Allah’ınız topunuzun belasını versin” diyor, CHP’liler de böyle mi düşünüyor?



Görünen o ki, Canan Hanım’ın sadece Türk toplumuyla değil, CHP’nin temel değerleriyle de sorunu var. Kaftancıoğlu, taş atan kadın fotoğrafının kendisine ait olmadığını açıkladı. Ama eşinin domuz eti yediğini gösteren tweet’e itiraz etmedi. Canan Hanım artık Gezi’de bir eylemci değil, CHP’nin İstanbul İl Başkanı. Tweet’leri sadece kendisini değil CHP’yi de bağlayacak. Müslüman Türk halkından eşinin domuz yediği tabaktaki fotoğrafla mı oy isteyecek?



Muhafazakâr bir toplum olan Türk halkından, “Allah’ınız” diyerek mi oy alacak?



CHP, İstanbul’da bir kadını seçerek iyi bir iş yaptı. Ama bu tweet’lerle İstanbul seçimlerini Erdoğan’a hediye etti.