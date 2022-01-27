Selvi: Bizim "İkinci Fatih", kar temizleme araçlarını bile asfalt yollardan yürütemedi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İstanbul'da etkili olan karla mücadeleye karşı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirirken, İyi Parti lideri Meral Akşener'in "İkinci Fatih" benzetmesine atıfta bulundu ve "Fatih, İstanbul’u fethetmek için gemileri karadan yürütmüştü, bizim ‘İkinci Fatih,’ kar temizleme araçlarını bile asfalt yollardan yürütemedi" dedi.

"İstanbul’daki yağan karla birlikte yaşanan ise Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı umutlarının üstüne kar yağmasından başka bir şey değil" diyen Selvi, İmamoğlu'nun karla mücadelesinin başarısız olduğunu savundu.

Selvi, İmamoğlu'nun kar yağışının başladığı gün İngiliz Büyükelçi ile akşam yemeği yemesine ilişkin olarak da "Yemek olayı bir felaket ama içeriden fotoğrafların yayınlanması ve MOBESE görüntüleri konusundaki itirazı yerinde. Peki kar felaketi ve balıkçı krizi İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı hesabını etkiler mi? Etkiler elbette ki. Ama şimdiden bu iş bitti demek için erken" yorumunu yaptı.

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