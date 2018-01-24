Selvi: Başbakan, "Cerablus, El Bab ile Afrin'i elde tutabilmek için Münbiç operasyonu kaçınılmaz" dedi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Başbakan Binali Yıldırım'ın, "Münbiç operasyonu yapılacak" dediğini aktardı. Selvi, Yıldırım'ın "Cerablus ve El Bab ile Afrin’i elde tutabilmek için Münbiç operasyonunun kaçınılmaz olduğunu anlatıyor" dediğini söyledi.

Selvi'nin "Rusya’nın Afrin mesajı neydi" başlığıyla (24 Ocak 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Afrin harekâtı başlamadan 48 saat önce Rusya’daydı.

Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında zaten bir sonuca ulaşılmıştı. Rusya, Suriye hava sahasını açarken, Türkiye’den hızlı hareket etmesini istiyor. Hava operasyonları için, “Seri olun” denildiği söyleniyor. Peki Suriye hava sahası ne zamana kadar açık olacak? Bir tarih verilmiyor. Operasyonun belli bir aşamasına kadar hava operasyonlarının devam edeceği söyleniyor. “Elimizi çabuk tutacağız” deniliyor. Ama harekât sırasında ihtiyaç doğduğu her an savaş uçaklarının devreye gireceği söyleniyor.

Başbakan Binali Yıldırım, Bahçeli ve Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmelerde, “Münbiç”le ilgili sorularla karşılıyor. Yıldırım, Münbiç operasyonunun yapılacağını belirterek, Cerablus ve El Bab ile Afrin’i elde tutabilmek için Münbiç operasyonunun kaçınılmaz olduğunu anlatıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye’deki operasyonların sınırını, “Irak sınırına kadar ülkemizi kuşatmaya çalışan bu terör pisliğini temizleyeceğiz” diyerek ortaya koydu. YPG oraya hâkim olduğu sürece Fırat’ın doğusu da Türkiye’nin gündeminde. Oranın ABD’nin kontrolünde olması bu gerçeği değiştirmiyor. Türkiye’nin kafasında sadece Fırat’ın batısı değil, ABD’nin korumasındaki Fırat’ın doğusu da var.

Bu arada Fırat Kalkanı operasyonunu ve Afrin harekâtını Rusya ile anlaşarak yaptığımızı dikkate alarak, Rus uçağının düşürülmesi ve Karlov suikastını yeni bir gözle değerlendirmeliyiz. Suriye üzerinde Türkiye ile Rusya’nın işbirliğinin ortaya çıktığı anda ipleri ABD’de olan FETÖ tarafından Rus uçağının düşürülmesi ve Karlov suikastı bir tesadüf olmasa gerek.

FETÖ operasyonları

1- Büyük Cerablus operasyonunun başlayacağı 24 Kasım 2015 tarihinde Rus uçağı düşürüldü. 15-16 Kasım 2015 tarihinde Antalya’da düzenlenen G-20 zirvesinde Putin’e Cerablus operasyonu hakkında haritalar üzerinden bilgi veriliyor. Putin, harita üzerinden elini Cerablus’un olduğu bölümün üzerinde gezdirdikten sonra, “Amerikalılar orayı Kürtlere vermeyi planlıyor” diyor. “Büyük Cerablus operasyonu”nu engelleyen Rus uçağının düşürülmesi oldu, süreç, Putin’i haklı çıkardı. Cerablus’a operasyonu daha sonra Rusya ile anlaşarak yapabildik.

2- Rus uçağının düşürülmesinin ardından Türk-Rus ilişkilerinin düzelmesi için çaba gösteren Rus Büyükelçisi Karlov, FETÖ suikastına kurban gitti. Karlovsuikasttan birkaç saat önce buluştuğu yetkililere, Putin’in mesajını iletmişti. Özür tartışmalarının yaşandığı bir sırada Karlov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “üzüntülerini bildirmesi” durumunda Putin’in bunu kabul edeceği bilgisini vermişti. Birkaç saat sonra FETÖ’cü suikastçı tarafından öldürüldü.

3- Türkiye’yi El Kaide-DEAŞ terör örgütüne silah yardımı yapan ülke konumuna düşürüp, ambargo uygulanmasını sağlamak için FETÖ’cü savcılar tarafından MİT TIR’ları operasyonu gerçekleştirildi.

4- Amerika’da Zarrab davasına dönen 17-25 Aralık operasyonu FETÖ’cüler gerçekleştirdi.

ABD, başta 15 Temmuz darbe girişimi olmak üzere Türkiye’ye yönelik operasyonlarında, FETÖ’yü kullandı.

İncirlik kozu

Bir koluna FETÖ’yü, diğer koluna YPG’yi takan ABD, başlarda karşı olduğu Afrin operasyonu hakkında nasıl yumuşadı?

ABD’nin söylemini yumuşatmasının perde arkasında ilginç gelişmeler yatıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlı tutumu belirleyici oluyor. ABD, operasyona karşı çıktığı takdirde maruz kalacağı kayıpları göze alamıyor. Bu süreçte yaşanan bir anekdotu aktarmak istiyorum. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’a, “İlişkiler geri dönülmez bir noktaya gider. Kamuoyunda baskı var, İncirlik’i ve Kürecik’i kapatın diyenler var. Bizi tek taraflı adımlar atmaya zorlamayın. Eğer bunları göze alıyorsanız bu işlere devam edin”diyor. Çavuşoğlu, İncirlik ve Kürecik kozunu sahaya sürünce, Tillerson’ın yüzü değişiyor.

Afrin satrancı böyle oynanıyor. Bakalım Münbiç kozumuz ne olacak?