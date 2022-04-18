Selvi: Amerikalı askerler, haziran ya da temmuz ayında Ukrayna Savaşı’nın biteceğini söylüyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Ukrayna-Rusya savaşı hakkında, "güvenilir kaynaklardan aldığı kulis bilgilerinini" aktardığı yazısında, "Batılı şirketlerin konuk ettiği Amerikalı askerler, bu yıl haziran ya da temmuz ayında Ukrayna Savaşı’nın biteceğini söylüyorlar" dedi.

Selvi, yazısında, savaş bitse de Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılmayacağını belirterek şunları kaydetti:

"Amerika’nın bu savaştaki asıl hedefinin Rusya değil, Putin’i devirmek olduğu söyleniyor. ABD ve İngiltere, Putin’i devirmek için uzun süren bir hazırlık yürütmüş. Ancak bu planları yürürlüğe koymak için Trump’ın gitmesi, Biden’ın gelmesi beklenmiş. Biden ve Johnson’u bu plana ikna ettikten sonra harekete geçmişler. Bu aşamada ‘hedef Putin’i devirmek’ sözünün altını çiziyorum ama Putin’den öte de bir hedef var. Ama asıl hedef ne sorusuna sonra gelmek istiyorum.

'ABD’nin asıl hedefi Rusya değil, Putin. Rusya büyük bir devlet. Ukrayna Savaşı’nda istediğini elde edemese de varlığını sürdürür. Orada bir sorun yok. Ama kendini ikinci Çar olarak gören Putin’le olmaz. Savaş bitse de Putin devrilene kadar yaptırımlar devam edecek. Putin devrildikten sonra yaptırımlar kaldırılacak. Rusya’da Batı yanlısı bir yönetim kurulacak.'"

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