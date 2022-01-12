Selvi: AK Parti ikinci 20 yılını planlıyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AKP’nin ikinci 20. Yılını planlamakla meşgul olduğunu söyledi.

“Muhalefet partileri yandık, bittik edebiyatı yapıyor. Geleceğe dair Türkiye’nin önüne bir perspektif sunamıyorlar. Ama AK Parti ikinci 20 yılını planlıyor” diyen Selvi, “AK Parti’nin AR-GE’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’in yaptığı bir çalışma vardı. Mustafa Şen, bunu AK Parti’nin ikinci 20’nci yıla hazırlığı olarak tanımlıyor. Mustafa Şen, bu çalışmasını kapsamlı bir kamuoyu araştırmasıyla destekledi” dedi.

“İkinci 20 yıla hazırlanırken, ilk 20 yılın da bir envanterini çıkarmak gerekiyor. AK Parti ilk 20 yılda altyapıya hizmet etti. Yollara, havaalanlarına, hızlı trene, hastanelere büyük yatırımlar yapıldı. Elbette ki altyapı hizmetleri bitmez. Ama altyapıda önemli bir ilerleme sağlandı. Zaten Avrupa da altyapısını tamamladıktan sonra kaynaklarını bir daha o alana yatırmadı. Bireyin zenginleşmesi ve refahına kaynak aktardı. Mustafa Şen bunu, ‘Güçlü devlet, güçlü Türkiye’ olarak özetliyor” diyen Selvi, şöyle yazdı:

“Şimdi yeni bir hikâye yazmak gerekiyor. AK Parti’nin ikinci 20. yıl vizyonu da bunun üzerine oturuyor: ‘Zengin birey, güçlü devlet.’ Tabii son 3-4 aydır dövizdeki anormal yükseliş ve fiyat artışlarının halkımızı sarstığı bir dönemde, ‘Zengin birey, güçlü devlet’ teması çok önemli. Güçlü devlet, zengin bireyin zıttı değil. Tam aksine zengin bireyi, güçlü devletin üzerine inşa ettiğiniz zaman anlamlı oluyor.”

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