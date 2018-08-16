Selvi: AB gündemine dönersek kulaklarımızdan dolar fışkırır

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ABD ile Türkiye arasında yaşanan gerginlik sürerken "Türkiye yeniden AB’li gündeme döndüğü takdirde sermayenin kaçtığı değil, 'kulaklarımızdan dolar fışkırdığı' günlere döneriz” dedi. Selvi’ye eğer söz konusu gündeme dönersek 'Gezi olaylarından bu yana girilen türbülanstan çıkılır.’

Selvi’nin "Brunson işi nereye gidiyor?” başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

Bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 28-29 Eylül tarihlerinde Almanya’ya yapacağı resmi ziyaret önemli olacak. Erdoğan-Merkel görüşmesi sadece Trumpkarşıtı cephenin “güç birliği” oluşturması anlamına gelmiyor; uzun süredir dinlenme odasında olan Türkiye-AB ilişkilerinin canlanması fırsatını da sağlayabilir. Bunun için ilk adımlar atılmaya başlandı. Türkiye-AB ilişkilerine zarar veren sorunlar çözülmeye başlandı. Yunanlı askerlerin serbest bırakılması, Büyükada davasının tutuklu sanığı Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Onursal Başkanı Av. Taner Kılıç’ın dün tahliye edilmesi gibi. İnsan hakları karnemizi düzeltmeden AB ile ilişkileri düzeltemeyiz. Osman Kavala ve CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun tahliyesiyle birlikte AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açılabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kopenhag Kriterleri’ni Ankara kriteri yapar, yolumuza devam ederiz” demişti. Hazır OHAL’i de kaldırmışken bu konjonktürü fırsata çevirebiliriz. Üç gün önce 17. yaşını kutlayan AK Parti’nin en önemli özelliği özgürlüklerin alanını genişletmek, reformlarla Türkiye’nin önünü açmaktı. 15 Temmuz darbe girişimi ile önceliğimiz güvenlik oldu. Ancak bu kriz bize gösterdi ki sermaye güvenli bir liman ve hukuki teminat arıyor. Türkiye yeniden AB’li gündeme döndüğü takdirde sermayenin kaçtığı değil, “kulaklarımızdan dolar fışkırdığı” günlere döneriz. Böylece Gezi olaylarından bu yana girdiğimiz türbülanstan çıkarız. Türkiye yeniden özgürlüklerin ve reformların konuşulduğu ülke olur.

Yeter ki uçağın burnu AB’ye dönük olsun...

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