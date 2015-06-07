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'Selo başkan üzülme gidicez...'
Selahattin Demirtaş, Twitter'dan küçük hayranının videosunu paylaştı
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sonuçları merakla beklenen seçim sabahına bir tweetle başladı.
Sabah 7.26'da bir tweet atan Demirtaş, "Gel de ısırma bunu:))" diyerek, bir Twitter kullanıcısının paylaştığı ve küçük bir kız çocuğunun, "Selo başkan üzülme gidicez..." dediği videonun yer aldığı mesajı retweet etti.
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