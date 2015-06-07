T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Selo başkan üzülme gidicez...'

Selahattin Demirtaş, Twitter'dan küçük hayranının videosunu paylaştı

07 Haziran 2015 13:39

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sonuçları merakla beklenen seçim sabahına bir tweetle başladı.

Sabah 7.26'da bir tweet atan Demirtaş, "Gel de ısırma bunu:))" diyerek, bir Twitter kullanıcısının paylaştığı ve küçük bir kız çocuğunun, "Selo başkan üzülme gidicez..." dediği videonun yer aldığı mesajı retweet etti.

 

ETİKETLER

demirtaşhdpseçimlertwitterküçük kız çocuğuselo başkan üzülmegelde ısırma
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2015-06-07T13:39:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/selo-baskan-uzulme-gidicez,298939","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/selo-baskan-uzulme-gidicez,298939"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24