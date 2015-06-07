HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sonuçları merakla beklenen seçim sabahına bir tweetle başladı.

Sabah 7.26'da bir tweet atan Demirtaş, "Gel de ısırma bunu:))" diyerek, bir Twitter kullanıcısının paylaştığı ve küçük bir kız çocuğunun, "Selo başkan üzülme gidicez..." dediği videonun yer aldığı mesajı retweet etti.