Selmet Şükür'e 15 yıl hapis istendi

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'da, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında firari eski futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür\'ün babası Selmet Şükür ile ilgili Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce kabul edildi. Tutuksuz sanık Selmet Şükür hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sakarya Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hakan Şükür\'ün babası Selmet Şükür hakkında \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 7 yıl 6 aydan, 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Yabancı ülkeye gidiş kayıtları incelenen Selmet Şükür\'ün \'silahlı terör örgütü\' üyeliği ile ilgili soruşturma yürütülen kişilerle aynı tarihte ülkeden çıkış ve giriş yaptığı tespit edildi.

İDDİANAME 4. AĞIR CEZA MAHKEMESİNCE KABUL EDİLDİ

İddianamede gizli tanık X1\'in ifadelerine de yer verildi. X1 \'in ifadesinde, \"Selmet Şükür\'ün, Hakan Şükür adına inşaatlar yaptırdığını biliyorum. Hakan Şükür Konaklarını babası oğlu adına yaptırıp satmıştır. Selmet Şükür\'ün halen inşaat yapım işlerine devam ettiğini biliyorum\" şeklinde beyanda bulunması üzerine iddianamede, \"Hakan Şükür\'ün finans işlerini takip ettiği anlaşılmıştır\" denildi. 5 sayfalık hazırlanan iddianame 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce kabul edildi.

FETÖ\'NÜN KİTAPLARI ELE GEÇİRİLDİ

İddianamede, Selmet Şükür\'ün adresinde arama yapıldığı ve FETÖ\'nün propaganda ve örgüte üye kazanma amacıyla kullandığı, kayyum atanan Feza Yayınevi\'ne ait, örgütün elebaşı Fethullah Gülen\'in yazarı olduğu \'İnsanlığın İftihar Tablosu Sonsuz Nur 1-2\' isimli kitapların ele geçirildiği belirtilirken sanığın mal varlığına el konulduğu ifade edildi.

KONAKLAR HAKAN ŞÜKÜR ADINA SATILMIŞ

İddianamede Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne Selmet Şükür\'ün, kayyum atanan İnelsan şirketiyle birlikte FETÖ\'nün parasını akladığına dair ihbarda bulunulduğu belirtildi. İddianamede \"Gizli tanık X1, \'Selmet Şükür\'ün, Hakan Şükür adına inşaatlar yaptırdığını biliyorum. Örnek vermek gerekirse Hakan Şükür Konaklarını babası, oğlu adına yaptırıp satmıştır. Selmet Şükür\'ün halen inşaat yapım işlerine devam ettiğini biliyorum.\' şeklinde beyanda bulunduğu firari Hakan Şükür\'ün finans işlerini takip ettiği anlaşılmıştır\" denildi.



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