Selman Öğüt'ün, Medipol Üniversitesi'yle ilişiği kesildi

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi Selman Öğüt'ün Medipol Üniversitesi ile ilişiği kesildi. Öğüt’ün üniversitedeki görevine son verilmesinin birkaç hafta önce gerçekleştiği belirtildi.

'Pelikan' grubunun önde gelen isimlerinden olduğu ileri sürülen hukukçu Selman Söğüt’ün, Medipol Üniversitesi ile ilişkisi kesildi. Odatv’nin edindiği bilgiye göre; Öğüt’ün üniversiteden kovulması birkaç hafta önce gerçekleşti.

Medipol Üniversitesi, Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı (TESA) tarafından kuruldu. Vakfın kurucusu ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Selman Öğüt, 2014 yılından beri Medipol Üniversitesi’nin Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışıyordu. Öğüt, Atatürk’ü hedef alan çıkışlarıyla son zamanlarda tartışma yaratmıştı.

Öğüt Twitter hesabının biyografi kısmından Medipol Üniversitesi’nin adını da çıkardı.