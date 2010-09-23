-SELLER BU KEZ HİNDİSTAN'I VURDU LUCKNOW (A.A) - 23.09.2010 - Hindistan'ın kuzeyini etkisi altına alan şiddetli yağışların nehirleri taşırması sonucu meydana gelen sellerde, bir gecede 17 kişi öldü, binlerce ev ve tarım arazisi sular altında kaldı. Hintli yetkililer, seller nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan 2 milyon kişinin, son 24 içinde, askerler ve milislerin yardımıyla bölgeden tahliye edilerek kurtarma kamplarına yerleştirildiğini kaydetti. Hindistan Meteoroloji Müdürlüğü, Hindistan'ın kuzeyinin ağustos ayından beri şimdiye kadar görülmedik miktarda yağış aldığını duyururken, aralarında Uttar Pradeş eyaleti boyunca uzanan Yamuna ve Gangj nehirlerinin de bulunduğu pek çok nehirde toplanan su miktarının, tehlike sınırının üstüne çıktığı belirtildi. Seller nedeniyle kurulan kamplarda geçici sığınaklar ve tıbbi tesislerin oluşturulduğunu belirten yetkililer, askeri helikopterlerin de uzak köylerde mahsur kalan kişilere, havadan, içinde gıda malzemeleri ve su bulunan yardım paketleri attığını kaydetti.