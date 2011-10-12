-Selin yaraları sarılacak ANTALYA (A.A) - 11.10.2011 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, sel felaketinin büyük zarar verdiği Serik ilçesine bağlı Gebiz beldesinin Haskızılören köyünde, evlerini kaybeden vatandaşlara en kısa zamanda yeni ev yapılacağını söyledi. Bakan Bayraktar, Antalya Valisi Ahmet Altıparmak ve Vali Yardımcısı Turan Eren ile helikopterle Haskızılören köyüne gitti. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten ve sorunlarını dinleyen Bakan Bayraktar, köydeki ilköğretim okulunda da incelemelerde bulundu. Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan köylü kadına Bakan Bayraktar, ''Devletimiz her zaman yanınızda'' dedi. Bayraktar, köyde gazetecilere yaptığı açıklamada, sel sularına kapılarak kaybolan 3 kişinin cesedinin bulunduğunu, 3 kişinin ise aranması çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Bayraktar, şöyle konuştu: ''Selin başladığı ilk yerden denize doğru arama çalışmaları devam ediyor. En kısa zamanda da bu 3 vatandaşımızı bulacağız. 3 vatandaşımızın defin işlemleri var, biri bu köyde. Burada hasar gören 46 evimizin tamamını eskisinden daha iyi yapacağız. Tabii afetler dünyanın her yerinde oluyor. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde de Amerika'dan tutun Japonya'ya kadar afetlerden kurtulma imkanı yok. Ama mümkün olan devlet olarak, millet olarak, vatandaş olarak en kaliteli şekilde, afetlerden en az zarar görecek şekilde takip etmek, vatandaşımızı, milletimizi, coğrafyamızı en iyi şekilde korumak.'' Bakan Bayraktar, selin Aksu ilçesinin bazı mahallelerinde de etkili olduğunu, bölgedeki sera ve bahçelerde zarar meydana geldiğini belirtti. Bunların da tespitinin yapıldığını belirten Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Tespit çalışmalarımız sürüyor. En kısa sürede bu yaraları saracağız. Vatandaşımız bu acıyı yaşadı, ama devletimizle hemen kucaklaşması noktasında da vatandaşımız çok memnun. Yine biz buradayız. Bakanımız, milletvekillerimiz, valimiz, kaymakamımız da burada. Ne gerekiyorsa yapıyoruz. Başbakanımız talimat verdi ve akşamdan geldim. Yerinde inceleme çalışmalarını yapıyoruz. (Tespitleri yapın, eksiklikleri tamamlayalım) dedi Başbakanım. Geçmiş olsun dilekleri var, başsağlığı dilekleri var. Ölenler geri gelmez, ihbarlar doğrultusunda köylüm de çok hassas davrandı, kendilerini emin yerlere çekti.''