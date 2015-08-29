Selin vurduğu Hopa temizleniyor, çamur balçık, atıklar Karadeniz'e dökülüyor!

Sel felaketi sonrası suların çekilmesi ile çamur ve balçıkla kaplanan Hopa’da aralarında Devlet Su İşleri (DSİ), Karayolları ile İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin de yer aldığı 900 kişilik ekip 300 iş makinesi ile enkaz kaldırma ve temizlik çalışmasını yürütüyor. Heyelan sonrası kayan toprak kütleleri, çamur ve balçıklar ile sel sularının sürüklediği çöp ve atıklar, kamyonlarla Hopa sahilinden Karadeniz’e dökülüyor. DSİ’ye ait iş makineleri kamyonların sahile döktüğü toprak ve balçık ile sel atıklarını denize sürüklüyor. Deniz kıyısında biriken balçık, toprak ve sel atıkları kirliliğe neden oluyor.

Uzmanlardan tepki: Karadeniz çöp kovası değildir

Murat Kaçar’ın DHA’da yer alan haberine göre, Rize Mimarlar Odası Başkanı Mustafa Mahmutoğlu, Hopa’da yaşanan son felaketinin ders alınmadığı gerçeğini ortaya çıkardığını belirterek, ders almayan bir toplum haline geldiğimizi belirtti. Hopa ve Arhavi bölgesindeki selin doğayla ne kadar uyumsuz olunduğu ve doğanın hoyratça kullanıldığını gösterdiğini ifade eden Mahmutoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi:"Derelere bırakılan çöpler, nehir yataklarına yapılan tesisler daha ne kadar felaket yaşadığımızda ders alacağımızı bilmeyeceğimiz bir geleceğe doğru dörtnala bizleri sürüklemektedir. Bütün doğa gibi Karadeniz de canlıdır ve maalesef can çekişmektedir. Ortaya çıkan çöplerin, balçıkların ve her türlü atığın çok ilkel ve basit bir yöntemle denize boca edilmesi gözbebeğimiz Karadeniz’e vurulan son hançerlerden biridir. Mimarlar Odası olarak bir kez daha uyarıyoruz; bunun yöntemi bu değildir. Çöplerin istiflenip, paketler halinde atık merkezlerine ulaştırılması, balçıkların deniz ve dere yataklarından uzak bölgelerde araziye serilmesi gerekmektedir. Tabii ki bunun bir maliyeti vardır. Bundan kaçmamamız gerekir.

Yoksa bugün yaptığımız gibi denizi çöple doldurursak çok yakın bir gelecekte, doğanın hiç hesap edemeyeceğimiz tepkileriyle karşılaşırız. Bizler bu dünyayı dedelerimizden miras değil, çocuklarımızdan emanet aldık. Emaneti layıkıyla koruyalım ve gelecek kuşaklara teslim edelim."

Kaçak çöp dağı yine yol kenarına döküldü

Artvin’deki sel ve heyelan afeti kaçak çöp dağını ortaya çıkarmıştı. Hopa İlçesi Çamlıkköy ve Fener Mevkisi arasındaki dağın arka yamacındaki alanda oluşturulan vahşi depolama alanına Hopa ve Arhavi belediyeleri yıllarca çöp döktü. Bölgede yaşanan son sel afeti sonrası taşan yan dereler, çöpleri yamaçtan sahile taşıdı, Karadeniz Sahil Yolu’nda adeta çöp dağları oluşturdu. Sel sularının sürüklediği çöpler sahil yolu boyunca yayıldı. Karayolları ekipleri, yaklaşık 500 kamyon çöp çıkardığı bölgeyi kısmen temizledi. Ancak ekiplerin bölgeden kaldırdığı çöpleri 200 metre ileride Karadeniz Sahil Yolu üzerinde Hopa Belediyesinin oluşturduğu ve yol kenarına duvar örerek gizlediği alana döktüğü ortaya çıktı. Yol kenarında büyük kirlilik oluşurken çevreyede kötü kokular yayılıyor.

Uçurumun kıyısında asılı kalan 100 yıllık serender seferberliği

Hopa İlçesi Sugören Köyü’nde yamaçta bulunan ve Osmanlı döneminden kalan 100 yıllık tarihi serender de selde yıkılarak hasar gördü. Heyelan sonucu toprak kütlesinin sürüklediği serender 150 metre yükseklikteki bir uçurumun kıyısında asılı kaldı. Zafer Kurt tehlikeye aldırmadan çatısına çıkarak sökmeye çalıştığı serenderi kurtarmaya çalıştı. Sel afeti öncesi uyarılar üzerine tedbirler aldıklarını ancak böyle bir sonuç beklemediklerini anlatan Zafer Kurt, "Çevredeki bir ev ve serender yıkıldı. Bu serenderimiz Osmanlı döneminde kalmaydı. Köyden getirerek bu alana kurmuştuk. Serender uçurumun kıyısında kaldı. Çivi kullanılmadan yapılmış. Kırılmayan yerlerini kurtararak belki yeniden monte edebiliriz. Serenderi kurtarmak için çalışıyoruz" dedi.

Kayıplar aranıyor

Artvin’in Hopa ilçesinde yaşanan sel ve heyelanlarda kaybolan 5 yaşındaki Taha Su, Melike Kakşi ile yeğeni 18 yaşındaki milli atlet Nejla Kakşi’yi arama çalışmaları sürüyor. Jandarma Özel Arama Kurtarma (JÖAK) su altı timleri ile AFAD ekipleri dere boylarında arama yaparken Sahil Güvenliğe ait bir tekne de deniz yüzeyinde tarama çalışması yapıyor.

Ovacık Belediye Başkanı gıda ve su ile geldi

Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nin Türkiye Komünist Partili (TKP) Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu Artvin’in Hopa İlçesi’ne gelerek selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Beraberinde su ve gıda maddesi yardımı da getiren Maçoğlu, Hopa Belediye parkındaki Hopa İnisiyatifi üyelerini ziyaret etti. Halkevleri Hopa Şube Başkanı Kamil Ustabaş tarafından karşılanan Maçoğlu, "Doğa ile çok oynamamak lazım. Bunu anladık. Bu toprakları rant alanına çevirmek isteyen kapitalistler, emperyalistler aslında yaptıkları ile ezilenleri zor duruma soktu. Doğanın tahribatı ve insanlara verdiği zarar gerçekten çok içler acısı. İnsanı hayrete düşüren bir vaka var ortada" dedi.

‘Biz elimizdekini paylaşmaya hazırız’

Hopalılarla acıyı paylaşmak için geldiğini anlatan Maçoğlu, "Devrimciler, ilericiler ve aydınlar ile vicdanı olan her insanın elindekinin bir bölümü paylaşması lazım. Hopa ile ilgili bilgileri aldık ve bir çalışma yaparak buraya geldik. Sadece buraya değil Türkiye’nin hangi köşesi olursa olsun yardıma gideceğiz. Biz elimizdekini bütün dostlarla paylaşmaya hazırız. Ovacık ve Dersim halkının yüreği Hopa’daydı. Ovacık halkının buraya selamını getirdim. Gönlümüz buradaydı bundan sonra fiziken de burada olacağız" diye konuştu.