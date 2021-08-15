Selin vurduğu Bozkurt'ta hasar büyük

Batı Karadeniz'deki sel felaketinden en fazla etkilenen Bozkurt'ta ev ve işyerlerinin giriş katları balçık içinde, ilçenin altyapısı çöktü. Selde kaybolanların sayısı ise hâlâ bilinmiyor. Bozkurt'tan izlenimler…

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini vuran sel felaketi büyük yıkıma neden oldu. İlçede arama-kurtarma ve temizlik çalışmaları üçüncü gününde de sürerken, ev ve işyerlerinin girişlerinin balçık ve ağaç parçalarıyla dolduğu görüldü. İlçede alt ve üst yapı büyük oranda çöktü. Cumartesi akşamı itibarıyla 40'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği Kastamonu'daki sel felaketinde kaybolanların sayısı konusunda yetkililerin bilgi vermemesi soru işaretlerine neden oldu.

Kastamonu'da 11 Ağustos tarihinde meydana gelen sel felaketinden en fazla etkilenen ilçe Bozkurt oldu. Yaklaşık 10 bin nüfusu olan ve Ezine Çayı'nın kenarına kurulu olan ilçedeki hasarı DW Türkçe yerinde gözlemledi.

Binaların giriş katları ağaç parçaları ve balçıkla doldu

Ev ve işyerlerinin giriş katları balçık içinde

Sel, Bozkurt'un cadde ve sokaklarının büyük bölümünde yıkıma neden oldu. Selin getirdiği balçık, tomruk ve ağaç parçalarını ilçeye bıraktığı selin, ev ve işyerlerinin birinci katlarına kadar ulaştığı görüldü. Özellikle giriş katlardaki ev ve işyerleri, yarıya kadar balçıkla doldu. İşyerlerindeki ürünler ile evlerdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Selin sürüklediği tomruklar ve araçlar, binaların içine ve bahçelerine girdi.

Ev ve işyerlerinin giriş katları balçıkla doldu

Altyapı çöktü

Sel felaketinin, Bozkurt'un alt ve üst yapısını tamamen kullanılamaz hale getirdiği görüldü. İlçeye elektrik ve su verilemiyor. Sanayi Sitesi'nin tamamı da selin getirdiği balçıkla doldu. Bozkurtluların araçlarının büyük bölümü de sele kapılarak kullanılamaz hale geldi. Sel nedeniyle ilçedeki ekonomik faaliyetler durdu. Selden belediye, emniyet, müftülük ve okullar başta olmak üzere kamu binaları da zarar gördü.

İlçede araçlar kullanılamaz hale geldi

Bozkurtlular, başta gıda ve temizlik olmak üzere birçok ihtiyacını ise belediyeler ile çeşitli yardım kuruluşlarının kurduğu stantlar aracılığıyla karşılıyor. Bu stantlarda gıda ürünleri, yemek ve su dağıtılıyor.

Bozkurt'ta arama ve kurtarma çalışmaları köpekler eşliğinde Cumartesi günü de sürdü

Arama kurtarma sürüyor

İlçede arama kurtarma faaliyetleri ile temizlik çalışmaları sürüyor. Çalışmaları, çeşitli illerden gelen Jandarma Komando timleri, belediye ekipleri ile gönüllüleri birlikte yürütüyor. Askerler, işyerlerinin giriş katına dolan balçığı temizlerken, iş makineleri de sokaklardaki hafriyatı kamyonlara yüklüyor. Kurtarma çalışmalarına özel eğitimli köpekler de katıldı. Özellikle balçık altında kalan olup olmadığı araştırılıyor.

Dükkanlarda temizlik çalışmaları Cumartesi günü de sürdü

Kayıplar bilmecesi

AFAD, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını açıklarken, kayıp olan vatandaşlar konusunda ise bilgi vermedi. AFAD'ın kurduğu kriz merkezindeki görevliler, buna ilişkin sorularımızı yanıtsız bıraktı. Ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün yakın çevresine kayıp vatandaş sayısını 110 olarak söylediği belirtildi. DW Türkçe'ye bilgi veren bazı itfaiye görevlileri ise sayının 200'ün üzerinde olabileceğini iddia etti.

Sel nedeniyle binalar yıkıldı

HES mi sele neden oldu?

Öte yandan DW Türkçe'ye konuşan görgü tanıkları, sel gelmeden önce polis, jandarma ve itfaiye görevlilerinin nehir kenarındaki vatandaşları uyarırken, Bozkurt ilçesindeki Ebru ve Aybige hidroelektrik santrallerine (HES) işaret ederek "HES patladı, araçlarınızı çekin” dediğini aktardı. Selin yaşandığı 11 Ağustos günü ilçede elektriklerin kesik olması nedeniyle duyuru yapılamadığı bildirildi.

Selde kısmen çöken Fatih 1 Apartmanı'nda kaçarak kurtulan Rukiye Karademir, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Mahalledeki komşular ilk sel gelince çayı seyrediyorlardı. Sonra sel geliyor, evden çıkın dendi. Biz üzerimizi değiştiremeden sel evimize kadar geldi, kaçamadık. Dizlerimize kadar balçık oldu. Lojmanın kapısını kırıp üst kata çıktık. Yarım saat sonra binamız yıkıldı. Selin geldiği sırada 13-14 kişi vardı binada. Bu kadarını beklemiyorduk."

Ezine Çayı'nın yatağına inşa edilen binalar

Ezine Çayı'nın kenarına binalar yapılmış

Selin etkisini yitirmesinin ardından Ezine Çayı'nın debisi düştü. Daha önce çay yatağı daraltılan ve düz bir hattan denize dökülen Ezine Çayı, selin ardından ise "S" şeklinde kıvrılarak eski yatağını bulduğu görüldü.

Bozkurt'ta yapılan yeni binaların birçoğunun Ezine Çayı'nın kenarına yapılmış olduğu da görüldü. Selin köprüleri yıkmasıyla bu binaların bazılarına ulaşım da kesildi.

Alican Uludağ / Bozkurt

© Deutsche Welle Türkçe