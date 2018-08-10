Selin, taksiciyi silah zoruyla kaçırtmaktan tutuklandı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nin (KKTC) Gazimağusa kentinde Selin Afra G., para anlaşmazlığı yaşadığı taksici Halil Turan\'ı 3 kişiye kaçırttı. Şüphelilerden biri, taksiye müşteri gibi binerken, diğerleri de yolda Turan\'ı durdurdu. Araçtan indirdikleri Turan\'ın başına tabanca dayayıp, yüzünü asfalta sürten şüpheliler, \"Selin\'in sana selamı var\" deyip, kaçtı. Selin Afra G., tutuklanırken, 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, 6 Ağustos Pazartesi günü, Gazimağusa\'daki Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Selin Afra G. (20), 3 kişiden, para anlaşmazlığı yaşadığı taksici Halil Turan\'ı kaçırıp, tehdit etmelerini istedi. Bunun üzerine 3 kişiden biri, Halil Turan\'ı müşteri gibi çağırıp, taksisine bindi. Şüpheli tarafından Dörtyol\'a götürülen Turan, burada araçtan inen 2 kişi tarafından durduruldu. Şüpheliler, Turan\'ın başına tabanca dayadıktan sonra yüzünü de asfalta sürttü. Silahın kabzasıyla başına vurulan Turan, yaralı halde yerde kaldı. Şüpheliler, Turan\'a \"Selin\'in sana selamı var\" deyip, araçlarına binerek, olay yerinden kaçtı. Yerden güçlükle kalkan Halil Turan, polise gidip, yaşadıklarını anlatarak, şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Selin Afra G., sevk edildiği mahkemece \'azmettiricilik\'ten tutuklandı. Polis, Halil Turan\'ı tehdit edip, yaraladıktan sonra kaçan 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI