Selin ardından yağma başladı

Afet bölgesinde yaşanan bir diğer manzara ise bir yanda ceset torbaları dururken bir yanda da bölgedeki fabrikalardan yollara sürüklenen kumaş ve deterjan gibi malzemeleri toplamaya çalışanlar.

Bölge fabrikaların atölyelerin olduğu bir yer. Ciddi anlamda bir yağmalama yaşanıyor. Buraya minibüsleriyle ve kamyonetlerle gelenler buldukları malzemeleri yükleyip gidiyorlar. Polis bu yağmacıların peşinde. Halk yağmacılara müdahale etmeye çalışıyor. Bu sırada vatandaşlar arasında kavga çıktı.Polis 1 kişiyi yağma yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldı. Bu kişinin arabasına da el konuldu.

EVKUR'un deposu yağmalandı

İKİTELLİ'de merkezi olan EVKUR alışveriş mağzasının ana deposunun sel suları ile yıkılarak caddelere taşan aralarında plazma televizyonlarında bulunduğu yüzlerce çeşit ev eşyası çevredekiler tarafından yağmalandı.EVKUR binasından sularla Papaz Köprüsü altına kadar gelen ve ordan caddelere yayılan binlerce eşya çocuklar ve çevreden gelen kişiler tarafından kapışıldı. Yağmanın büyümesi üzerine olay yerine gelen polisler ” Bu halka bu bu yakışmaz” diye bağırarak çevredekileri dağıttı. yağmaya karışanlar polislerin gelmesiyle eşyaların etrafından uzaklaştılar...

Av tüfekleri kapanın elinde kaldı

Bir kargo aracından sele kapılarak İkitelli Basın Ekspress Yolu'na saçılan av tüfekleri vatandaşlar tarafından yağmalandı.Çok sayıda havalı ve pompalı tüfekleri alan vatandaşlardan bazıları gözden kaybolurken bazıları ise polise yakalandı. Polis ekipleri vatandaşların elindeki tüfekleri toplayarak götürdü.

Vali 'yağma yok' dedi ama...

İstanbul Valisi Muammer Güler, İstanbul’da yaşanan selin ardından bazı iş yerlerinden yağmalamanın söz konusu olmadığını belirterek, "Oradan çıkan malın da kimse tarafından alınması söz konusu değil" dedi.Güler, AKOM’da düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını cevapladı.Sel bölgesindeki yağmalara ilişkin bir soru üzerine Güler, "Hayır. Yağmalama söz konusu değil. Oradan çıkan malın da kimse tarafından alınması söz konusu değil. O konuyla ilgili arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bunu yağmalama şeklinde değerlendirmeniz yanlış bir yorum olur" dedi.Güler, yağışlarla ilgili soruya da meteoroloji yetkililerinin yarın ve öbür gün yağışların Anadolu yakasına kayarak, ağırlıklı olarak devam edeceğini ifade ettiklerini belirterek, "Cuma günü akşam saatlerinden başlayarak, hafta sonu da yine yoğun bir yağış İstanbul’u bekliyor" diye konuştu