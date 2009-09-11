Selin ardından hırsızlık olayları: 108 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sel bölgesinde "açıktan hırsızlık yaptıkları" gerekçesiyle 108 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 1'inin tutuklandığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, 9 ve 10 Eylül 2009 tarihlerinde aşırı yağış sonucunda başta Bağcılar, Bahçelievler, Küçükçekmece, Silivri, Çatalca ve Başakşehir ilçeleri olmak üzere değişik yerlerde sel felaketi yaşandığı hatırlatıldı.

Sel felaketinde başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere afete maruz kalan bölgelerde "toplumsal dayanışma ve yardımlaşma seferberliği" yaşandığı ifade edilen açıklamada, ancak sel felaketinin meydana getirdiği kargaşa ve kişilerin malını koruyamayacak durumda olmasından faydalanarak, selin yıkıntıları sebebiyle etrafa dağılan eşya ve malzemeleri "açıktan hırsızlık yaparak" haksız mal edinmek isteyen 108 kişinin yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, yakalanan kişiler hakkında TCK'nın ilgili maddeleri gereği "hırsızlık" suçundan adli işlemin başlatıldığı ifade edilerek, bu kişilerden adliyeye çıkarılan 1 kişinin tutuklandığı, 103 kişinin serbest kaldığı, 4 kişinin ise gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Yakalanan kişilerden, özellikle Basın Ekspres Yolunda 400 takım porselen tabak, çeşitli cins ve markada onlarca küçük ev eşyaları, mutfak araç ve gereçleri ile çeşitli malzemelerin ele geçirildiği belirtilen açıklamada, söz konusu ürünlerin muhafaza altına alınarak suçtan zarar görenlere teslim edildiği kaydedildi.

Açıklamada, başta felaketten etkilenen ilçeler olmak üzere il genelinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve diğer tüm birimlerin seferber edilerek gerekli tedbirlerin alındığı ve bundan sonraki günlerde de benzer olayların yaşanmaması için tedbirlerin devam edeceği belirtildi.