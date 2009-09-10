Selin ardından hastalığa dikkat

Selin ardından suyla ve gıdayla bulaşan hastalıkların artmasının beklendiği bildirilerek, sel felaketinin yaşandığı bölgelerdeki vatandaşlara kaynağını bilmedikleri suları kullanmamaları ve sel suyu bulaşmış olması olası taze sebze, meyve ve yiyecekleri tüketmemeleri uyarısında bulunuldu.



Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyince yapılan yazılı açıklamada, selin ardından yaşanabilecek sağlık sorunlarına ilişkin bilgi verildi.

Selin, su ve kanalizasyon sistemlerini bozabildiği, biyolojik ve kimyasal kirlilik oluşturabildiği belirtilen açıklamada, sel sularıyla dağılan atıkların kirliliğe sebep olduğu ve enfeksiyon riskini artırdığı kaydedildi.



Sele bağlı ölümlerin çoğunun boğulma sonucu oluştuğu, sellerin ayrıca trafik kazası, temizleme çalışmaları sırasında travma, elektrik çarpmalarına bağlı ölüm ve bulaşıcı hastalıklara yol açtığı bildirilen açıklamada, bunun yanı sıra doğal gaz hattı ve yer altı ya da üstü benzin ve toksik madde depolarının hasarı sonucu da önemli sağlık sorunları yaşanabileceğini işaret edildi. Açıklamada, selin ardından oluşabilecek sorunlar şöyle sıralandı:



“-Selin ardından suyla ve gıdayla bulaşan hastalıkların artması beklenir.

-Sel sonrası vektör ve kemiricilerin kontrolü önemlidir. Sellerden sonra yuvaları bozulan fare gibi kemiricilerin ve yılan, akrep gibi canlıların oluşturduğu sağlık risklerinde artış görülebilir. Fare gibi kemiriciler sel ortamında artar ve insanlarda çeşitli hastalıklara neden olabilir.

-Suların içindeki sıvı ve katı atıkların cilde temas etmesi sonucu deri enfeksiyonlarının da artmasını beklenir.

-Selin ev ve ev eşyalarını etkilemesi, sel geçtikten sonra da etkili olur. Bu etkileme, sağlık sorunlarını uzun döneme yayar.

-Sel sırasında yaşanan sağlık sorunlarının zamanında tedavi edilmemesi sağlık sorunlarını ağırlaştırır, komplikasyonlara yol açar, tedaviyi zorlaştırır.”



Önlemler



Selin ardından yaşanabilecek sağlık sorunlarına ilişkin alınabilecek önlemlere de yer verilen açıklamada, selden etkilenen evlerde yaşayanların sağlık sorunlarının izlenmesi, bölgedekilere günlük ihtiyacı kadar temiz su sağlanması, kullanılan suyun dezenfekte edilmesi ve sel sırasında toprak, çamurla kirlenmiş ve derin yarası olanlara tetanos bağışıklaması yapılması gerektiği belirtildi.



Açıklamada vatandaşlara şu önerilerde bulunuldu:



“-Kaynağını bilmediğiniz suları kullanmayın,

-Sel suyu bulaşmış olması olası taze sebze, meyve ve yiyecekleri yemeyin,

-Sel sularıyla temas etmeyin,

-Sel basmış yolda araç kullanmayın, araçtayken sel içinde kalırsanız aracın içinden çıkarak yüksek bir yere gidin,

-Kopmuş elektrik tellerinden uzak durun,

-Selden etkilenen binalarda yanıcı, patlayıcı madde riskine karşı kibrit, çakmak yerine el feneri kullanın

-Gerektiğinde su temizliği için klor kullanın.”





