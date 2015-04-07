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Selimiye Camisi'ne çorapsız girmek yasaklandı

Camiye çıplak ayakla gelen ziyaretçilere ücretsiz çorap verilecek

07 Nisan 2015 14:30

Edirne’de Tarihi Selimiye Camisi'ne çorapsız girmek yasaklandı. Edirne İl Müftülüğü'nün, mantar hastalıkların önüne geçmek için başlattığı uygulamada, camiye çıplak ayakla gelen ziyaretçilere ücretsiz çorap verilecek.

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, Selimiye Camisi’ne çıplak ayakla girilmemesi yönünde başlattıkları çalışmanın hijyen yönünden çok önemli olduğu söyledi.

Ali Can Zeray'ın Milliyet'te yayımlanan haberine göre, bu kapsamda ayaklardan bulaşan mantar hastalığının önüne geçileceğini belirten Müftü Üzüm şöyle dedi: "Yaz aylarında ibadete, ziyarete çorapsız gelen misafirlerimize  bir çift çorap armağan edeceğiz ve kimse camiye yalın ayak giremeyecek. İnsan ayağında mantar olabilir. Temiz çoraplarla camiye gelinmesi gerekiyor."

Tarihi Selimiye Camisi’ne çorapsız girmek isteyenler güvenlik görevlileri tarafından uyarılarak çorap giymeleri sağlanacak. Müftülük Selimiye Camisi girişinde temizlik açısından geçen yıl ayakkabı poşetleme uygulaması başlatmıştı.

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