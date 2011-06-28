Selimiye Camii 'Dünya Mirası' oldu!

T24 - BM Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO), Selimiye Camii ve Külliyesi'ni, ''Dünya Mirası Listesi''ne dahil etti.







UNESCO'dan bugün yapılan açıklamada, Edirne'deki Selimiye Camii ve Külliyesi'nin ''Dünya Mirası Listesi''ne dahil edildiği belirtildi.



2. Selim, Selimiye Camii'ni, Edirne'de Mimar Sinan'a yaptırdı. Sinan'ın 90 (bazı kitaplarda 80 olarak geçiyor) yaşında yaptığı ve "en iyi eserim" dediği Selimiye Cami,i gerek Mimar Sinan'ın gerek Osmanlı mimarisinin en önemli yapıtları arasında yer alıyor.



Caminin yapımına, kapısındaki kitabeye göre 1568 (Hicri:976) yılında başlandı. Cami, 27 Kasım 1574 Cuma günü açılması planlanmışsa da ancak II. Selim'in ölümünün ardından 14 Mart 1575'te ibadete açıldı.



Fransa'da hafta sonuna kadar süren toplantıların sonunda, Selimiye Camii ve Külliyesi'nin Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmesi bekleniyordu.





Dünya Mirası Programı nedir



1972 tarihli UNESCO "Dünya Doğal ve Kültürel Mirasının Korunması Sözleşmesi"ne göre, dünyada "evrensel seçkin değer" ölçütlerine uyan kültürel ve doğal varlıklar, "Dünya Mirası" sayılıyor.



"Dünya Mirası Listesi" adını taşıyan bu listeye girmeyi başaran yerler, dünya çapında statü, prestij, turistik çekicilik, kaynak ve teknik yardım imkanı elde ediyor.



Üye ülkeler ise bunun karşılığında söz konusu yerlerin "otantikliğini ve bütünselliğini" bir Yönetim Planı çerçevesinde korumak üzere gerekli idari önlemleri alma yükümlülüğünü üstleniyor.



Sözleşmenin uygulamasının izlenmesinden, 24 ülkeden uluslararası uzmanların seçilerek yer aldığı Dünya Miras Komitesi sorumlu. Listeye girecek yerleri de aynı Komite tespit ediyor.

Türkiye'nin başvuruları sonucunda, Dünya Kültür Mirası Listesine, 1982 yılından bu yana İstanbul, Divriği Ulu Cami, Truva, Safranbolu, Pamukkale, Kapadokya, Nemrut, Xanthos-Letoon ve Hatuşaş girdi.





Türkiye 10. kez listede



BM Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO), Edirne'deki Selimiye Camii ve Külliyesi'ni ''Dünya Mirası Listesi''ne dahil etti.



Paris'te yapılan UNESCO Dünya Mirası Komitesinin bugünkü oturumunda, Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi'nin, ''Dünya Mirası Listesi''ne girmek için gerekli bütün özelliklere sahip ve koruma durumuyla ilgili olarak alınmış olan önlemlerin de yerinde olduğu belirtildi.



Bugün listeye, Mimar Sinan'ın inşa ettiği Selimiye Camii ve Külliyesi'nin yanı sıra dünyadan 5 yeni bölge de dahil edildi.



Türkiye'nin başvuruları sonucunda Dünya Kültür Mirası Listesine 1982 yılından bu yana İstanbul'un Tarihi Alanları, Safranbolu Şehri (Karabük), Hattuşaş (Boğazköy)-Hitit Başkenti (Çorum), Nemrut Dağı (Adıyaman-Kahta), Xanthos-Letoon (Antalya-Muğla), Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas), Truva Antik Kenti (Çanakkale), Pamukkale-Hierapolis (Denizli), Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir) alınmıştı.



Öte yandan, Türkiye'nin, UNESCO Dünya Miras ''Geçici Listesinde'' yer alan varlıkları şöyle:



''Ahlat Eski Yerleşimi ve Mezar Taşları (Bitlis), Alahan Manastırı (Mersin), Alanya (Antalya), Afrodisias Antik Kenti (Aydın), Bursa ve Cumalıkızık Erken Osmanlı Kentsel ve Kırsal Yerleşimleri (Bursa), Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya), Diyarbakır Kalesi ve Surları (Diyarbakır), Edirne Selimiye Cami (Edirne), Efes (İzmir), Harran ve Şanlıurfa Yerleşimleri (Şanlıurfa), İshakpaşa Sarayı (Ağrı), Karain Mağarası (Antalya), Konya Selçuklu Başkenti (Konya), Likya Uygarlığı Antik Kentleri (Antalya ve Muğla), Mardin Kültürel Peyzaj Alanı (Mardin), Perge Antik Kenti (Antalya), Sagalassos Antik Kenti (Burdur), Selçuklu Kervansarayları Denizli-Doğubayazıt Güzergâhı, St. Nicholas Kilisesi (Antalya), St. Paul Kilisesi, St. Paul Kuyusu ve Çevresi (Mersin), Sümela Manastırı (Trabzon), Beyşehir, Eşrefoğlu Camii (Konya), Hatay, St. Pierre Kilisesi (Hatay), Bergama (İzmir), Göbeklitepe Arkeolojik Alanı (Şanlıurfa), Güllük Dağı-Termessos Milli Parkı (Antalya) ve Kekova (Antalya).''





