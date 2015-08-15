Selimiye Astsubay Orduevi’nde patlama!

İstanbul Kadıköy’de bulunan Selimiye Astsubay Orduevi'nin bahçesinde patlama oldu. Orduevine ses bombası atıldığı öne sürülüyor. Patlama nedeniyle orduevinin parkında maddi hasar meydana gelirken ölen ya da yaralanan olmadı.

Radikal'den Funda Öztürk'ün haberine göre, 19:40 sıralarında gerçekleşen olay sonrası çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri patlamanın yaşandığı bölgeyi emniyet şeridi ile kapattı. Bomba uzmanı ekipler olay yerinde inceleme yapıyor.

Olay sorasında orduevinde bulunan görgü tanıkları büyük bir alev gördüklerini söyledi. Bir görgü tanığı şunları anlattı: Bahçedeki kafeteryada oturuyorduk o kadar korktuk ki büyük bir alev de gördük. Çok büyük bir ses duyuldu nereye gideceğimizi şaşırdık. Ses bombası olduğunu tahmin ediyoruz. Ağacın dibine atıldı."