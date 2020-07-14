Selim Temurci: 15 Temmuz'da bağlanamadığım tek bir televizyon kanalı var, Cumhurbaşkanı da bunu çok iyi bilir

Eski AKP İstanbul İl Başkanı ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, "15 Temmuz gecesi benim bağlanamadığım tek bir televizyon var ve Sayın Cumhurbaşkanı da bunu çok iyi bilir. Bugün neredeyse iktidarın sesi olan bir televizyon, bağlamamak için elli dereden su getirdiler ve bağlamadılar" dedi.

Temurci, gazeteci Çağlar Cilara’nın '15 Temmuz Özel' yayınına konuk oldu.

"Türkiye'de birileri iktidara geliyor, iktidara geldiklerinde devleti ve oturdukları makamları babalarının malı sanıyor" diyen Temurci, "Diyorlar ki burası bizim, bizim onaylamadığımız herhangi biri bu makamlara gelemez" ifadesini kullandı.

"AK Parti geçmişteki anti demokratik uygulamalara karşı kurulmuştu. 28 Şubat'a ve adaletsizliklere karşıydı. Ortak aklı, istişareyi savunuyordu" açıklamasında bulunan Temurci, "Sayın Ahmet Davutoğlu'nun siyasetin içinde kalma gerekçesi de AK Parti'nin kapatılma davasıydı. O kapatılma davası, antidemokratik bir uygulamaydı ve Sayın Davutoğlu bu mücadelede demokrasinin ve seçilmişlerin yanında kalarak 'Mücadeleye hazırım' demişti" diye konuştu.

'FETÖ'ye, AKP dönemi boyunca ülkeyi ele geçirebilecek kadar kapı açıldığını ifade eden Temurci, şunları söyledi:

"15 Temmuz gecesi milletimiz bizlere, başta Sayın Cumhurbaşkanı'na güvenip sokağa inmeseydi o gece Türkiye'de yeni bir dönem başlardı. Milletimizin feraseti ve meseleye sahip çıkışı buradan çıkmamıza vesile oldu.

15 Temmuz'a gelene kadar milletin değerleriyle mücadele eden ve milleti korkutan bir yapı vardı ve 15 Temmuz'da millet bir duruş sergileyerek demokrasisine sahip çıktı.

FETÖ yasamada, yürütmede, yargıda, iş dünyasında, medyada, finans sektöründe çok güçlendi. AK Parti döneminde kendilerine ülkeyi ele geçirebilecek kadar çok kapı açıldı. Fakat bunu sadece AK Parti'ye mal etmeden, son 50 yılı değerlendirmek lazım."