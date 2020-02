Selim Soydan: Ali Koç, uyuyan devi uyandıracak

Fenerbahçe’de uzun yıllar yöneticilik yapan Selim Soydan, Ali Koç’un başkan seçilmesine çok sevindiğini belirterek, "Ali Koç uyuyan devi uyandıracak" diye konuştu.

İşte Selim Soydan’ın Sporlig dergisine yaptığı açıklamalar:

-FB de başkanlık seçimi yapıldı. Ali Koç büyük bir farkla kazanarak başkan oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Beklenen mi oldu? Sizde Ali Koç a oyunuzu vereceğininizi söylemiştiniz. Nasıl bir yönetim seçildi?

"Çok kaliteli ve düzeyli bir yönetim seçildi. Baktığımızda hepsi kendi branşlarında muvaffak olmuş, kendini ispat etmiş iş adamları. Artı hepsi Fenerbahçe kulübü üyesi. Bana göre çok doğru bir yönetim.Tüm Fenerbahçe camiasına heyecan geldi. Bu heyecanla bereber beklentiler büyüdü."

-Ali Koç'u nasıl buldunuz? Siz Ali Koç uyuyan devi uyandıracak demiştiniz.

"Ben inanıyorum ki Ali Koç çok zor bir kulüp aldı. Kulübün mali durumunun ne çıkacağı onlar içinde piyango. Ama bütün bunların üstesinden gelebilecek zekaya ve güce sahip olabilecek bir başkanımız var. Bu büyük vizyonunu ve zamanını Fenerbahçe’ye harcayacaktır."

-Aziz Yıldırım seçim öncesi kendinden çok emindi ama kaybetti. Bu kadar faklı kaybedeceğini bekliyor muydunuz? Fark neden bu kadar büyük oldu?

"Fenerbahçe taraftarı son 3 yıldır maça gitmiyordu. Bu bir kulübün kötü yönetildiğini, kötü transferler yapıldığını gösteriyor. Aynı zamanda takımın en iyi oyuncularının gönderildiğine herkes şahit oluyordu. Alex’ten sonra başladı.Ondan önce de Zico gönderildi. Adam çok güzel bir takım kurmuş şampiyon olmuştu. Hatta şampiyonlar liginde çeyrek final oynamıştı.Sen bu adamı, oyuncuları hiç bir gerekçe göstermeden gönderdin. Tabi bunlar doğru şeyler değildi."

-Aziz Yıldırım bundan sonra ne yapar, ya da ne yapmalı?

"Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’nin yeni başkanına herkesten çok destek olmasını isterim Ben bunu arzu ederim."

-Yıllarını Fenerbahçe’ye vermiş, yöneticilik yapmış, çok tecrübeli birisi olarak Ali Koç ve ekibinden beklentiniz nedir? Ali Koç’a tavsiyeleriniz ne olacak? Ali Koç neleri yapmalı? Neleri yapmamalı?

"Bir kere bütün camia Ali Koç’a güveniyor. Neyine güveniyor? Vizyonuna güveniyor, heyecanını takdir ediyor. Muvaffak olmaması için hiç bir neden yok. Fenerbahçeliler, Ali Koç’un yapacaklarını gördükçe,şahit oldukça, yaşadıkça daha da çok sevecekler."

-Peki ilk yılında başarabilecek mi?

"Fenerbahçe camiası çok büyük camia. Dev bu dev. Bu dev uyandığı zaman neler yapabileceğini herkes görecek. Ben Ali Koç’a inanıyorum.Fenerbahçe her kulübün sevgilisi, her futbolcunun rüyası olan bir kulüp. Ali Koç göreve gelir gelmez hemen Kulüpler Birliği toplantısına katıldı. Oradaki konuşmaları, samimi ve sıcak hareketleriyle ilgi odağı oldu. Orada çok güzel bir konuşma yaptı. ‘’Biz sahanın dışında herkesle dost olacağız’’dedi. Fenerbahçe şimdi her kulüple ilişkilerini yeniden sağlamlaştıracak.Dostluklar kurulacak.Yani konuşarak insanlar anlaşabilir. Küs kalmak ne demek? Önceki dönemde Fenerbahçe kulübü her kulüple kavgalıydı. Buna ne lüzum vardı. Ali Koç bunları aşacak, ben inanıyorum."