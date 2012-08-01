Selim Sadak görevinden alındı

Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak, hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla verilen 10 aylık hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından, İçişleri Bakanlığı'nın başvurusu üzerine, Danıştay 8'inci Dairesi tarafından görevinden düşürüldü.

Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak, 2008 yılında Şırnak'ın İdil İlçesi'nde güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülen PKK 'lı Fatma Saka'nın taziyesine katılarak konuşma yaptı. Konuşması nedeniyle hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla dava açılan Sadak'a Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi 'nde 10 ay hapis cezası verildi. Hakkındaki hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Sadak'ın görevden uzaklaştırılması için İçişleri Bakanlığı'na başvurdu.

İçişleri Bakanlığı da Sadak'ın görevden alınması için Danıştay'a başvurdu. Danıştay 8'inci Dairesi'nde savcı ve bir üye hakimin başkanlığının düşürülmesinin reddi yönünde görüş bildirmesine rağmen oy çokluğuyla, Sadak'ın belediye başkanlığından düşürülmesine karar verildi.

Sadak: Karar hukuki değil

Danıştay tarafından görevinden düşürülen Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak, barıştan rahatsız olan kesimlerin, hizmete alerji duyan kesimlerin bulunduğunu ileri sürdü. Görevinden düşürülme kararının eline ulaştığında aralarında husumet bulunan iki aileyi barıştırdığını ve barış konuşması yaptığını belirtti.

Sadak, hakkındaki kararın Danıştay'da teknik hakim ve bazı üyelerin görevden alınmaması yönünde görüş bildirmesine rağmen oy çokluğuyla alındığını söyledi. Sadak, göreve geldiğinde beri Siirt'in huzuru kente katkı sunmak, Türkiye siyasetine katkı sunmak, barışı ehlileştermek, akan kanın durmasına katkı sunmak için gecesini gündüzüne katarak yoğun bir tempo ile çalıştığını ifade ederek, şöyle dedi:

"Bu bir hukuksuzluktur, bu bir haksızlıktır. Kararın içeriğinde ne vardır, ben ne söylemişim ki Kürt sorunun çözümü için bilim adamlarının uğraşması için dağa çıkan insanların ne için çıktıklarının üzerine araştırmaların yapılması gerekiyordur. Bir olayın teşhisi doğru konulmazsa tedaviside doğru olmaz. Keşke Eruh, Şemdinli ilk olaylarında devlet ve siyaset iktidarları doğru teşhisi koysaydılarda bu kadar kanın akmasına müsaade etmeseydiler. Keşke Kürt gençlerin taleplerini dinleselerdi de bugün ülkemizde bu kadar kan akmasaydı. Bu kadar değerler yok olmasaydı, ekonomimiz sarsılmasaydı demiştim. Bunu herkes söylüyor ama bunları söylemem benim belediye görevinden alınmamıza vesile oldu. Maalesef ülkeyi buhrana götürmek isteyen bir anlayış vardır"

Sadak, hakkında alınan karırın hukuki olmadığını savunarak şöyle dedi:

"Dünyada hiçbir hukuk sistemi böylesi bir olaydan dolayı belediye başkanının görevden alınmasını göremez diye düşünüyorum. Hiçbir adalet bunu hukuki bulacağına inanmıyorum. Türkiye 'nin barışa ihtiyacı var. Bugün yanı başımızda Suriye'nin durumu böyleyken Şemdinli'de durum böyleyken bu yanlış politikalar ülkeyi bu durumu getirdi, bu duruma soktu. Bunlar tarihe nasıl hesap verecekler? Hadi Selim Sadak görevden alındı. Birkaç belediye başkanı arkadaşım içeride, kimisi 2,5 yılı aşkın içeride, kimisi halen yargılanıyor. Yani çözüldü mü bu olay? 33 belediye başkanı 6 milletvekili içeride bu olaylar çözüldü mü? 8 bin insan siyaset ile uğraşıyor. Bunların 350-400'e yakını üst kurul tarafından seçilmiş ve üst kurullarda belediye başkanlıkları, il yönetimi, il teşkilatı, ilçe yönetimi, genel merkez yönetimi, genel başkan yardımcısı görevini yürütürken gözaltına alınmış içeriye tıkılıyorlar. Bu sorun çözüldü mü?"