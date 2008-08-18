T24 LogoT24 Logo
Spor

Selim Bayrak'a rekor yetmedi

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde erkekler 10 bin metre yarışında Türkiye'yi temsil eden Selim Bayrak, finalde 27.29.33'lük derecesiyle Türkiye Rekoru kırarak, 12. oldu.

18 Ağustos 2008 03:00

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde erkekler 10 bin metre yarışında Türkiye'yi temsil eden Selim Bayrak, finalde 27.29.33'lük derecesiyle Türkiye Rekoru kırarak, 12. oldu. ''Kuş Yuvası'' olarak adlandırılan Ulusal Stat'ta atletizm müsabakalarındaki 3. günün son yarışı olan erkekler 10 bin metre finaline, toplam 39 atlet katıldı.


Etiyopya asıllı 21 yaşındaki Türk sporcu Selim Bayrak, yarışa iyi başladı. Yarışın ilk 5 turu toplu halde koşulurken, Selim Bayrak, sürekli ilk 10 sporcu arasında yer aldı. 11. turdan itibaren atak yaparak 7. sıraya dek yükselen Selim Bayrak, 3 tur boyunca bu yerini korudu. Daha sonraki turlarda öndeki gruptan kopmasa da yavaş yavaş gerilemeye başlayan Bayrak, 16. turdan itibaren öndeki 12 kişilik gruptan da koptu. Bayrak, yarışı 12. sırada tamamlarken, aynı zamanda Türkiye rekoru da kırdı.


Bu dalda altın madalyayı 27.01.17'lik derecesiyle olimpiyat rekoru kıran 10 bin metrenin tartışılmaz ismi Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Etiyopyalı Kenenisa Bekele elde ederken, gümüş madalyayı 27.02.77 ile Etiyopyalı Sileshi Sihine, bronz madalyayı da 27.04.11 ile Kenyalı Micah Kogo aldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24