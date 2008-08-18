Selim Bayrak'a rekor yetmedi

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde erkekler 10 bin metre yarışında Türkiye'yi temsil eden Selim Bayrak, finalde 27.29.33'lük derecesiyle Türkiye Rekoru kırarak, 12. oldu. ''Kuş Yuvası'' olarak adlandırılan Ulusal Stat'ta atletizm müsabakalarındaki 3. günün son yarışı olan erkekler 10 bin metre finaline, toplam 39 atlet katıldı.





Etiyopya asıllı 21 yaşındaki Türk sporcu Selim Bayrak, yarışa iyi başladı. Yarışın ilk 5 turu toplu halde koşulurken, Selim Bayrak, sürekli ilk 10 sporcu arasında yer aldı. 11. turdan itibaren atak yaparak 7. sıraya dek yükselen Selim Bayrak, 3 tur boyunca bu yerini korudu. Daha sonraki turlarda öndeki gruptan kopmasa da yavaş yavaş gerilemeye başlayan Bayrak, 16. turdan itibaren öndeki 12 kişilik gruptan da koptu. Bayrak, yarışı 12. sırada tamamlarken, aynı zamanda Türkiye rekoru da kırdı.





Bu dalda altın madalyayı 27.01.17'lik derecesiyle olimpiyat rekoru kıran 10 bin metrenin tartışılmaz ismi Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Etiyopyalı Kenenisa Bekele elde ederken, gümüş madalyayı 27.02.77 ile Etiyopyalı Sileshi Sihine, bronz madalyayı da 27.04.11 ile Kenyalı Micah Kogo aldı.