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Spor

Selim Bayrak birinci!

26 Ekim 2008 03:00


30 . Kıtalararası Avrasya Maratonu kapsamında gerçekleştirilen 15 kilometrelik koşuyu erkeklerde Selim Bayrak, bayanlarda ise İngiliz Helen Southcott birinci bitirdi.

Erkeklerde Selim bayrak, 43.59'luk derecesiyle birinci, Kenyalı Kiprotich Yegon 44.01'lik derecesiyle ikinci, Etiyopya'dan Bazu Worku ise 44.14 ile 3. oldu.

Bayanlarda ise İngiliz Helen Southcott, 49.13'lük derecesiyle birinci, Romanya'dan Luminita Talpos 50.34'lük derecesiyle ikinci, Kenya'dan Lydia Njeri Mathathi de 50.47'lik derecesiyle 3. sırada tamamladı.

Bu arada, bayanlarda yarışan Türk atlet Türkan Erişmiş 53.37'lik derecesiyle 6. olurken, yine Türk atlet Birgül Özcan da 55.17'lik derecesiyle 8. sırada bitiş çizgisine ulaştı.

Öte yandan, erkeklerde de Etiyopya adına yarışan milli atlet Elvan Abeylegesse'nin kardeşi Dereje Abeylegesse yarışı, 45.16'lık derecesiyle 7. sırada tamamladı.


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