Selim Ay'ın işkencesine uğrayan kadınlar suç duyurusunda bulundu

Kadın örgütleri ile gözaltında işkence mağduru kadınlar, polis şefi Sedat Selim Ay hakkında İstanbul Başsavcılığı’na dün suç duyurusunda bulundu.

EMEP’li kadınlar, Ev İşçileri Dayanışma Sendikası, Yeni Demokrat Kadın, İMECE Kadın Dayanışma Derneği, Gökkuşağı Kadın Derneği, Sosyalist Feminist Kolektif Derneği’nin ortak açıklamasında Ay’ın görevden alınması ve yargılanması istendi.

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde yapılan açıklamada “Selim Ay’ın İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığı’na getirilmesi, devletin hem işkenceci yüzünü hem de erkek egemen niteliğini gözler önüne seriyor. Ay’ı terfi ettiren ve savunanlar da suç ortaklarıdır. Bu terfi derhal geri çekilmeli, Selim Ay tekrar yargılanmalı” dendi.

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde toplanan kadınlar, “İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Sedat Selim Ay, biz bu işkenceciyi tanıyoruz, tanıklığımız var” yazılı pankart ile “İşkenceci görevden alınsın”, “Tecavüzcü görevden alınsın” yazılı dövizleri taşıdı. “Tecavüzcü devlet hesap verecek” sloganlarını atan eylemciler adına basın açıklaması yapan Merve Tüfekçi, AKP iktidarının ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, işkence ve işkenceciyi koruduğunu, bunun en önemli örneklerinden birinin de Sedat Selim Ay’ın İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine terfi ettirilmesi olduğunu söyledi.



‘Göze elektrik’



Açıklamanın ardından kadınlar Ay’ın görev aldığı dönemde yaşadıkları işkenceleri anlattı. Zelal Armutlu, 1996’da henüz 16 yaşındayken bir mezar anmasına gittiği için gözaltına alındığını ve 16 gün boyunca işkence gördüğünü söyledi. Armutlu, “Ayak parmak uçlarıma elektrik verdiler. Kadın posilerden bir tanesi giydiği sivri topuklu ayakkabı ile sırtımı çiğnedi” diye konuştu. Yaşadıklarının etkisinden halen kurtulamadığını belirten Armutlu, “Babamın gözlerine elektrik verdiler. 8 yıldır yurtdışında tedavi görüyor. Ay yüzünden babamızdan ayrı kaldık. Ablamı da gözaltına aldılar o da işkenceye maruz kaldı” dedi.



‘Şehvetsel değil, görevsel’



Avukat Sezin Uçar ise müvekkili Asiye Zeybek Güzel’in 1997 yılında gözaltındayken işkence ve tecavüze maruz kaldığını, bunun sürekli inkâr edildiğini, ancak bir ay önce Güzel tekrar gözaltına alındığında polislerden tecavüz itirafının geldiğini söyledi. Avukat Uçar, “Polisler, müvekkilime her şeyi itiraf etmişler. Ancak tecavüzün erkeksi duygularla ve şehvetsel olmadığını görev gereği olduğunu söylemişler” dedi.

Eyleme destek veren sanatçı Pınar Aydınlar ise “Sedat Selim Ay’a bu ödülü verenlere cevabımızı er ya da geç vereceğiz” diye konuştu.

Açıklamanın ardından işkence gören kadınlardan Zelal ve Meral Armutlu, Arzu Demir, Birsen Kaya ve Nuran Ataman suç duyurusu dilekçesini savcılığa iletti. Açıklamaya, 1996’da gözaltında öldürülen Hasan Ocak’ın kardeşi Meside Ocak da katıldı.