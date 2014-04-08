'Selfie'ye Türkçe karşılık arayan TDK'ya ilk öneri Cem Yılmaz'dan

Türk Dil Kurumu'nun tüm dünyada bir akım haline dönüşen "selfie" için Türkçe karşılık önerisi çağrısına nlü komedyen Cem Yılmaz, Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa "Selfie-Kendikem" notunu düştü.

1 Mayıs ’ta yeni filmi “Pek Yakında”nın çekimlerine başlayacak olan Cem Yılmaz, ekip arkadaşlarıyla ofisinde bir araya geldi. Yılmaz, aralarında Zafer Alagöz’ün de bulunduğu arkadaşlarıyla çalışırken, selfie pozu verip fotoğraf çekti. Sanatçı, “selfie”ye Türkçe karşılık arayan Türk Dil Kurumu’na da (TDK) bu pozla selam göndermeden edemedi. Yılmaz, bu pozu, altına “Selfie-Kendikem” yazıp Twitter ’da paylaştı. Bu paylaşım, “selfie”ye Yılmaz’dan Türkçe karşılık önerisi olarak yorumlandı.