T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Selfie'ye Türkçe karşılık arayan TDK'ya ilk öneri Cem Yılmaz'dan

Türk Dil Kurumu (TDK), 'kendi fotoğrafını çekmek' anlamına gelen 'selfie' sözcüğüne Türkçe karşılık arıyor

08 Nisan 2014 16:16

Türk Dil Kurumu'nun tüm dünyada bir akım haline dönüşen "selfie" için Türkçe karşılık önerisi çağrısına nlü komedyen Cem Yılmaz, Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa "Selfie-Kendikem" notunu düştü.

1 Mayıs ’ta yeni filmi “Pek Yakında”nın çekimlerine başlayacak olan Cem Yılmaz, ekip arkadaşlarıyla ofisinde bir araya geldi. Yılmaz, aralarında Zafer Alagöz’ün de bulunduğu arkadaşlarıyla çalışırken, selfie pozu verip fotoğraf çekti. Sanatçı, “selfie”ye Türkçe karşılık arayan Türk Dil Kurumu’na da (TDK) bu pozla selam göndermeden edemedi. Yılmaz, bu pozu, altına “Selfie-Kendikem” yazıp Twitter ’da paylaştı. Bu paylaşım, “selfie”ye Yılmaz’dan Türkçe karşılık önerisi olarak yorumlandı.

 

ETİKETLER

selfietdktük dili kurumusosyal medyatürkçe karşılıkcem yılmazselfie kendikemfotoğraföneri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24