Selfie için isim önerileri: Çekat, benden, otofoto...

Türk Dil Kurumu, 2013 yılında, yılın en iyi kelimesi seçilen ve dünyanın en geniş sözlüğü kabul edilen Oxford sözlüğüne “Kişinin kendi fotoğrafını bilhassa akıllı cep telefonu ya da webcam ile çekip soysal medyaya yüklemesi.” Anlamıyla giren ‘selfie’ için Türkçe karşılık arıyor.

Son olarak Cem Yılmaz’ın çektiği ve “selfie-kendikem” notuyla paylaştığı ‘selfie’nin ardından sosyal medyada da çok sayıda isim önerisi yer aldı. Bianet tarafından derlenen isim önerileri şöyle:

- Suratım

- Zamanıgeldi

- Atılan filtre sayısı

- Otofoto

- Oldubitti

- Çekat (Feysbuk’a)

- Ufakat (Civcivler için…)

- Layktutar

- Klik

- Kim-olduğunu-bilirsin

- Kolağrısı (Ön kamera öncesi, erken 2000′ler aka Karpal Tünel Sendromu’nun keşfi)

- Kömürümbitti (Tarih öncesi, mağara duvarında bizonlarla dans)

- Gölgede Aynı

- Benben

- Spambildir

- Kendie

